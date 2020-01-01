新年新希望 侯友宜：盼捷運環狀線這個月開通

新北市109年元旦升旗典禮今早在市民廣場舉辦，新北市長侯友宜跟現場近1萬位民眾齊唱國歌、跳健康操，侯友宜致詞時提及今年的新希望，捷運環狀線能在1月開通，這是他第1個最衷心的期盼，其他建設如新板特區、新莊副都心、三重第二行政中心等能順利開通，他會跟市府團隊並肩作戰，面對所有困難一一克服。

侯友宜表示，他謝謝市民給他機會站在這裡，升旗是他一生中的習慣，看到國旗敬禮就是從小所受的教育，知道那是他所愛的國家，那是他一生要奉獻犧牲，往前走最大的目標跟力量，國旗代表國家，中華民國只有一個，我們要團結所以在台灣這塊土地，為中華民國奉獻努力往前走。

侯友宜表示，他永遠記得中華民國養他長大，讓他有機會在這個地方生存、快樂、充滿力量，能夠孕育下一代，他身為市長，在2020年第1天跟市民來跟國旗敬禮，市民在去年給他很多支持力量，翻轉新北市往前走，創造新的紀錄。

侯友宜表示，新北招商超過1千億元，人口因為產業進駐突破401萬，也是全國最大城市，市府訂的目標如都更超過100件，汙水下水道超過100萬戶，這些點滴的大建設，面對未來會更艱鉅，但困難的照常做、更不要害怕，他會展現更大的魄力翻轉新北，他要建構新北三個大軸心，溪南的新板特區、新莊副都心、三重行政中心，更要整頓長年沒有解決的五股垃圾山、泰山塭仔圳，還有很多沒開發的，他會跟市府團隊並肩作戰，不要考慮任何因素，面對所有困難一一克服，