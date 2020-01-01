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破紀錄!北捷宣布總運量有望突破去年300萬人次

2020-01-01 00:52聯合報 記者郭頤／台北即時報導

正式邁入2020年，一年一度的台北101煙火施放完畢後，台北捷運陸續湧入返家人潮，將捷運站塞的水泄不通，捷運市政府站出現大量跨年離場人潮，經北捷統計，預估截至凌晨12時止，昨天運量預計突破280萬人次，且於凌晨2時跨年人潮疏散完畢，總運量有望突破去年達300萬人次。

台北101煙火施放完畢後，捷運市政府立馬湧入大量人車，為因應大量旅客，北捷將板南線、淡水信義線以最密班距行駛，板南線最短班距為2~3分鐘、淡水信義線最短班距為3分鐘，並將淡水及北投發車列車，均延駛至象山站。

北捷說明，截至昨天24時止，捷運全線總運量約284.3萬人次，較去年同期增加67.9萬人次，北市府周邊4站(市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站、象山站)運量34.9萬人次，較去年同期增加0.7萬人次。

另外配合市府管制，台北101/世貿站出口、市政府站出口2號與轉運站鐵門及市府轉運站地下連通道、出口3與微風信義連通道均已封閉。

北捷也提醒，民眾離場時可採「三線離場」，選擇板南線、淡水信義線、松山新店線，並避開市府站及台北101/世貿站人潮，選擇國父紀念館站、永春站、信義安和站、象山站、南京三民站等站搭車，節省等車時間。

一年一度的台北101煙火施放完畢後，台北捷運陸續湧入返家人潮，將捷運站塞的水泄不...
一年一度的台北101煙火施放完畢後，台北捷運陸續湧入返家人潮，將捷運站塞的水泄不通，捷運市政府站出現大量跨年離場人潮。記者郭頤/攝影
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捷運北捷台北101

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