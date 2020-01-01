101煙火燈光絢麗…柯文哲：跨年晚會是北市的驕傲

5、4、3、2、1.....，在一片倒數聲中，2020年正式到來，台北市長柯文哲致詞時表示，今年我們的跨年活動從11月就開始，時間延長、範圍加大，也在東區佈置很多藝術裝置、燈展，另外還有系列活動，為東區帶來很多人潮，促進很多商圈活動，也希望給市民帶來幸福快樂感覺，為東區商家帶來人潮。

柯文哲強調，台北跨年晚會已經是台北最具指標的活動，今年還被CNN選為全世界最佳跨年勝地之一，這是台北市的驕傲，感謝北市府團隊的努力、東區商家的幫忙，也祝福市民朋友幸福快樂，祝大家「2020新年快樂、happy new year」。

根據北捷統計，昨晚截至晚間22時止，北捷全線總運量約257.4萬人次，較去年同期增加65.2萬人，北市府站周邊四站，包括市政府站、國父紀念館、台北101/世貿站、象山站等４站，運量累積26.4萬人次，相較於去年同期增加0.3萬人次。