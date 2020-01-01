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迎接2020年 台北101跨年煙火秀璀璨登場

101煙火燈光絢麗…柯文哲：跨年晚會是北市的驕傲

2020-01-01 00:17聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

5、4、3、2、1.....，在一片倒數聲中，2020年正式到來，台北市長柯文哲致詞時表示，今年我們的跨年活動從11月就開始，時間延長、範圍加大，也在東區佈置很多藝術裝置、燈展，另外還有系列活動，為東區帶來很多人潮，促進很多商圈活動，也希望給市民帶來幸福快樂感覺，為東區商家帶來人潮。

柯文哲強調，台北跨年晚會已經是台北最具指標的活動，今年還被CNN選為全世界最佳跨年勝地之一，這是台北市的驕傲，感謝北市府團隊的努力、東區商家的幫忙，也祝福市民朋友幸福快樂，祝大家「2020新年快樂、happy new year」。

根據北捷統計，昨晚截至晚間22時止，北捷全線總運量約257.4萬人次，較去年同期增加65.2萬人，北市府站周邊四站，包括市政府站、國父紀念館、台北101/世貿站、象山站等４站，運量累積26.4萬人次，相較於去年同期增加0.3萬人次。

此外，儘管今年台北101煙火長達300秒，燈光絢麗，但不少民眾反應煙火不夠精彩，色彩雖然繽紛，但感覺煙火量有點少，再加上有霧，視線不是很清楚，反倒是燈光秀還吸引人一點，不過整體而言，仍比去年煙火精彩不少。

5、4、3、2、1.....，在一片倒數聲中，2020年正式到來。記者邱瓊玉／攝...
5、4、3、2、1.....，在一片倒數聲中，2020年正式到來。記者邱瓊玉／攝影
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5、4、3、2、1.....，在一片倒數聲中，2020年正式到來。記者邱瓊玉／攝...
5、4、3、2、1.....，在一片倒數聲中，2020年正式到來。記者邱瓊玉／攝影
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5、4、3、2、1.....，在一片倒數聲中，2020年正式到來。記者邱瓊玉／攝...
5、4、3、2、1.....，在一片倒數聲中，2020年正式到來。記者邱瓊玉／攝影
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5、4、3、2、1.....，在一片倒數聲中，2020年正式到來。記者邱瓊玉／攝影
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迎接2020到來，北市府今晚在府前廣場舉辦跨年晚會。記者邱瓊玉／攝影
迎接2020到來，北市府今晚在府前廣場舉辦跨年晚會。記者邱瓊玉／攝影
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5、4、3、2、1.....，在一片倒數聲中，2020年正式到來。記者邱瓊玉／攝...
5、4、3、2、1.....，在一片倒數聲中，2020年正式到來。記者邱瓊玉／攝影
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北市東區跨年晚會

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