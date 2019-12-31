北捷跨年單日估破300萬人次 超商備貨增5倍

參加台北101跨年的人潮，搭捷運湧進信義商圈，捷運市政府站出現大批民眾。記者曾吉松／攝影 分享 facebook

「台北最High新年城－2020跨年晚會」昨夜登場，雖然跨年夜氣溫僅14度低溫，但因雨勢趨緩，晚間7時後人潮、車潮陸續湧現，台北捷運預估旅客人次單日突破300萬人，周邊便利商店門市更嚴陣以待，大增5倍備貨量迎接跨年客。

市府周邊便利商店為因應跨年人潮，昨天早上就把玻璃窗及門都拆下來並增加供貨商品。 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

信義商圈便利超商增加人力及備貨來因應購物人潮。記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

101大樓昨夜施放長達300秒以上的創新煙火秀，吸引百萬人潮湧入。台北捷運公司站務處長楊秦恒說明，從下班及跨年人潮推估，北捷昨日總運量將突破300多萬人次，他們也加開列車班次、加密班距，增派引導員在重要捷運站出入口協助，約可在元旦2時許疏運完畢。

截至昨晚間7時止，昨日捷運全線總運量約200萬人次，較去年同期增加51.4萬人次，北市府周邊4站包括市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站、象山站，運量17.6萬人次，比去年同期增1.2萬人次。

新北市交通局表示新北路況未受跨年影響，但淡海輕軌為迎接跨年，昨也在V01紅樹林站及V11崁頂站雙向發車4列「跨年列車」，車上也有2、3名工作人員陪乘客倒數，並準備1千份跨年紀念小物發送。

搶跨年商機，台北101周邊業者架起帳篷販售冷熱食品迎接跨年客。記者魏莨伊／攝影 分享 facebook

台北101周邊商家也把握商機，如超商7-ELEVEN、全家等均集結門市、後勤、物流單位，強化跨年活動周邊門市備貨及人力支援。7-ELEVEN表示，他們針對信義區周邊近30家門市的零食、杯裝咖啡、飲料等，備貨量比平日增5倍，還加派3倍人手。台北101地下美食街的伴手禮業者表示，人潮較平日最多達2倍，買氣也提升，不少都是國外觀光客，明顯衝著跨年煙火活動而來。

百貨公司美食街擠滿等待參加跨年活動的人潮。 記者徐兆玄╱攝影 分享 facebook