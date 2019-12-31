北捷線形公園 今起全面禁菸

中山、雙連站間的心中山線型公園完工後，吸引許多民眾前往拍照、散步放鬆，成為台北新地標。 記者郭頤／攝影 分享 facebook 台北捷運淡水信義線沿線有許多線形公園，成為民眾遊憩和打卡新地標，配合無菸城市推廣，台北捷運公司表示，今起捷運線形公園全面禁菸，違規吸菸者可處2000元至1萬元罰鍰。

北捷淡水信義線前身為台鐵淡水線，30年前捷運地下、高架化後，北捷在中山地下街R1出口（鄰近市民大道）至捷運忠義站間，原火車行駛路線打造為線形公園，供民眾休憩，去年更將中山、雙連站間的線形公園再升級，成為「心中山」線形公園，大獲好評。

北捷表示，配合衛生單位推動擴大戶外區域無菸環境，今年1月1日起捷運中山地下街R1出口至忠義站間線形公園全面禁止吸菸。

心中山線形公園去年11月完工後，打造「心中山舞台」、「遊人啡飲」、「月光森林」、「爵士廣場」及「星橋綠坡」等5大亮點。北捷提醒，心中山線形公園在禁菸公告範圍內，並未特別另設吸菸區，另為讓民眾擁有散步及運動的安全空間，線形公園設置禁行機車及自行車立牌，違反者可處600至1800元罰鍰。

另外，今天起，環保局也會加強稽查連鎖便利商店、咖啡店，以及網咖業者的騎樓和周邊環境，若在騎樓發現菸蒂、垃圾等廢棄物逾5件，會先勸導店家改善，限期4小時內清掃乾淨，否則依法開罰1200元到6000元。

環保局表示，去年9月起，就輔導3種店家於店面前設置熄菸設施，數量超過300處，承諾會做好自主管理，維護周邊環境的店家則逾2500家。