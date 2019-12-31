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土城新店7線新巴士明起轉型 比照市區公車1段票收費

2019-12-31 19:21聯合報 記者張曼蘋／新北即時報導

新北市土城區及新店區新巴士共7線從明天起轉型為市區公車，收費方式將比照市區公車採1段票收費，並可使用1280定期票、敬老愛心卡及轉乘半價等優惠。新北市交通局表示，這7條路線皆由新北市公車業者接駛營運，班次及路線對民眾使用影響不大，不用擔心班次減少或路線改變。

這7線包括570（原F601）、571（原F602）、572（原F603）、573（原F605）、574（原F606）、575（原F607）、576（原F702）。新北市交通局運輸管理科長林詩欽表示，皆由本市公車業者接駛營運，班次及路線對民眾使用影響不大，不用擔心班次減少或路線改變，另576（原F702）依當地需求部分班次延駛新店耕莘及慈濟醫院，增加便利性。

林詩欽解釋，新北市新巴士以往皆由公所採購發包，常受經費與合約限制，當搭車人數多時無法彈性加班，長期服務下來也有服務品質低落情形，為改善上列缺點，將部分新巴士轉型為市區公車，讓這些路線未來可由市區客運業者經營，並配合乘車狀況機動加開班次，提供多種票價優惠、良好的車輛設備及駕駛服務品質。

林詩欽提醒，新巴士轉型後雖比照市區公車計費方式，但路線可享有捷運、公車間轉乘第一段票半價優惠，此外也可使用1280定期票及敬老愛心卡每月480點免費等優惠措施，轉型市區公車雖增加負擔，但可提升路線服務品質，將持續檢討與推動新巴士路線轉型。

土城區及新店區新巴士共7線將轉型為市區公車。圖／新北市交通局提供
土城區及新店區新巴士共7線將轉型為市區公車。圖／新北市交通局提供
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公車巴士

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