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禮萊百工職人市集 DDT藝術創作吸睛

2019-12-31 19:27觀天下 記者許端驛/淡水報導

主題是『沒事找市集』，這個屬於淡水在地的職人平台，希望透過市集的舉辦，讓這些職人...
主題是『沒事找市集』，這個屬於淡水在地的職人平台，希望透過市集的舉辦，讓這些職人有一個發揮的空間。 圖／紅樹林有線電視提供
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市集主辦人陳伯瑋表示，這次百工職人活動，主題是『沒事找市集』，這個屬於淡水在地的職人平台，希望透過市集的舉辦，讓這些職人有一個發揮的空間，現場可以看到有許多的攤位，透過滬尾藝文休閒園區的大廳，讓民眾來淡水遊玩也能夠體驗在地的職人文化。

走進大廳就可以看到許多三角錐擺放在中央，相當吸引大眾目光，主辦單位表示，這次特別邀請到在地藝術家DDT，將他的藝術創作與這次職人市集結合，運用平常放在路邊的三角錐進行塗鴉成為相當特別具有聖誕氣氛的藝術作品，也期盼經由滬尾藝文休閒園區的許多設施，將人潮帶進淡水，讓更多遊客看到淡水有這麼豐富的藝術文化。

淡水藝術家藝術作品

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