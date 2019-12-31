汐止稅捐請名師畫春聯 可愛生肖迎鼠年

唐菁老師開始揮毫寫春聯，不但字美，還很有創意加入了插畫，明年鼠年，老師在春聯上畫了不同的可愛老鼠增添喜氣。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 一大早，唐菁老師開始揮毫寫春聯，稅捐處做公益，唐菁老師連續九年了，趕在過年前揮毫，把喜氣送到汐止，當天吸引好多民眾排隊索取，老師手中的毛筆沒停過，就這麼站了兩個多小時，時間截止還停不了，因為不但字美，還很有創意，加入了插畫，明年鼠年，老師在春聯上畫了不同的可愛老鼠增添喜氣。

明年鼠年，吉祥詞句也不少，鼠年行大運，鼠一鼠二不稀奇，有年輕人創意發想，我心鼠於你，老師畫了愛心，又畫了可愛老鼠，讓春聯不再單調。書法老師唐菁說，非常謝謝稅捐處每年的邀請，那接下來是鼠年，所以，我們在寫春聯的時候，會畫一些比較簡單可愛的老鼠，感覺上比較喜歡，不會呆板，春聯的變化是很多種的，祝福大家新年快樂、事事如意。

市府稅捐處汐止分處主任黃逸芳表示，我們每年都有舉辦名家揮毫迎新春的活動，那這個活動一直以來都很受民眾的歡迎，那唐菁老師是新北市有名的書畫名家，邀請到他很不容易，那民眾現場只要捐發票就會代為捐給公益團體，也可以獲得老師親筆揮毫的作品，充滿喜氣還有美感，在這裡也要宣導民眾，購物時要記得索取發票，或是將發票存到載具裡面，如果對於房屋稅、地價稅、牌照稅想要了解的話，歡迎上稅捐處的官網、或是加入我們的粉絲團進一步了解。