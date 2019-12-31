瑞芳八仙宮彩繪牆完成 傑魚里打造民俗文化景點

瑞芳區傑魚里的八仙宮，在路旁牆面彩繪八仙宮傳統的過火儀式，並在宮內祭拜龍神的通道，彩繪出神采奕奕的龍牆。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 傑魚里長周清標表示，八仙宮位在瑞芳平溪之間的要道，因地名八分寮而被取名成八仙宮，廟中祭拜神農大帝，並有超過百年的過火儀式傳統，主委楊文旭最近也完成了路邊彩繪，希望把民俗文化意象介紹給路過遊客。

八仙宮主委楊文旭表示，傑魚社區與八仙宮自今年開始規劃，希望讓八仙宮成為里內的民俗文化景點，因位在瑞芳前往平溪十分放天燈前的站點，期望民眾路過不妨能休憩停留參拜，了解在地歷史與信仰。

八仙宮地勢高，除了能見到基隆的港灣，還有像是兩張桌子的雙案山等景緻，聽著廟方解說先民悠久的傳說想像，是有趣的體驗，目前里內計劃持續為八仙宮環境做美化，打造民眾更適宜前來遊玩的名勝景點。