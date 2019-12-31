跨年倒數7小時！ 潮天團出動北捷運量預計逾300萬人次

再倒數7小時將迎接2020年，因應年度盛事台北101跨年煙火秀、「台北最High新年城-2020跨年晚會」，台北捷運自上午6時連續營運42小時不收班，每年跨年引導民眾進出站的北捷「潮天團」也整裝待發，用有趣表演宣導「2線搭乘，3線離場」的搭乘技巧，北捷指出，今天恰逢上班日，下班、跨年人潮眾多，預計本日運量有望突破300萬人次。

北捷站務處長楊秦恒說明，因應跨年人潮，已加開列車班次及加密班距，並增派同仁協助疏運，「潮天團」成員也會在信義計畫區周邊捷運站重要出入口引導旅客進站，預估下午5時許開始有下班人潮，跨年人潮則在晚上9時至11時陸續湧現，呼籲民眾可提早出門，避免壅擠人潮。

楊秦恒表示，由於下班及跨年人潮，預估北捷本日運量將有300多萬人次，而信義計畫區跨年人潮，預計可在元旦2時許疏運完畢，他建議，民眾離場時可盡量避開捷運市政府站及台北101／世貿站大量等車人潮，令推薦象山站、國父紀念館站和信義安和站等3站，是欣賞煙火的絕佳地點。

北捷表示，民眾可選擇搭乘板南線或淡水信義線到達跨年活動會場，以2線進場分散人流；離場時則可搭乘板南線、淡水信義線或松山新店線返家。