二重疏洪道不再作為造勢場地？新北：仍開放申請

國民黨新北市黨部主委李乾龍今表示，選前之夜取得板橋第一體育場廣場使用權，原先考慮的二重疏洪道因安全問題，以及市府考慮未來不再作為政治造勢場地，只能提出備案。對此，新北市水利局表示，沒有聽說這樣消息，目前二重疏洪道仍開放申請使用。

李乾龍表示，因國民黨未搶到凱道選前之夜路權，只能考慮備案，但先前考慮的新北二重疏洪道，因為本質為疏洪道又連日大雨、當地又空曠，可能有危險，再加上新北市府也考慮未來不再提供二重疏洪道作為政治造勢的場地，決定放棄。