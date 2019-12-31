北市大溝溪萬年麻開花 久久見一次無敵超高花莖

是什麼柱狀物從草叢竄出？原來是黃紋萬年麻的開花奇景，抽出的花莖最長可高達6至10公尺，且至少需栽培10年才開花的習性，更顯罕見珍貴，目前台北市大溝溪生態治水園區內已有一株開花，若想一睹黃紋萬年麻開花的民眾，別不要錯過這個難得的機會。

黃紋萬年麻屬於龍舌蘭科的家族成員之一，是一種大型的觀葉多肉植物，一般看到它時大多呈現半球形狀，植株高度可達1.5公尺，而葉球直徑可達2點4公尺，開花時抽出的花莖更可高達6至10公尺。

台北市工務局長林志峯表示，黃紋萬年麻又稱黃紋龍舌蘭、黃邊萬年蘭、金邊萬年麻，屬龍舌蘭科（Agavaceae）萬年麻屬（Furcraea），原產於中南美洲，為園藝種，世界熱帶地區均有普遍栽培，常被栽植為庭園美化植栽。

目前黃紋萬年麻在台彎主要為觀賞用，作為盆栽栽植及庭園美化，其切葉可作為插花素材。台北市工務局指出，國外也會製成纖維，早期的毛里斯麻，就是在毛里斯島以大面積商業性栽種黃紋龍舌蘭，並抽取其纖維製成。