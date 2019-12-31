台水汰換管線經費增到20億 侯友宜：選舉完我會下鄉盯

新北市近二個月泰山、板橋，新莊區老舊水管破裂，影響用水，新北市長侯友宜上個月底不滿台水公司明後年汰換管線經費僅8億多元，隨後台水總經理率隊拜訪侯友宜，並承諾2020年到2021年每年汰換經費將增到超過10億元。侯表示，雖然可接受，但仍希望替換速度越快越好，「明年選舉完我會下鄉，告訴里長哪些變電箱、水管等變更汰換的期程，最遲在3年內，要用基礎建設要讓新北市改變。」

台水公司與台電公司今天在道安會報分別簡報老舊管線及人行道設備改善。台水表示，明後年每年投入汰換經費將提升到超過10億元，積極辦理管線汰換，其中包括12件大口徑管線汰換及每年20件以上漏水頻率較高的小口徑配水管汰換，另外也會長期針對約72公里長的PSCP（預力混凝土管進行風險評估，逐年汰換老舊管線。

台電則說，目前道路上充斥各式變電箱、電線電纜等供電設備，均設置人行道、綠帶公園內等，現況目前有424處有妨礙到行人通行，經清查分為可以自行改善19處，預計2020年6月完工；至於評估無法自行辦理遷移處有370件，須配合市府道路（人行道）拓寬工程或會勘協助另覓適當遷移新址。

對此，侯友宜表示，新北市現在最重要的是基礎建設，涉及到整個電纜電線地下化，以及老舊管線的更替、騎樓地整平，基礎建設才能確保行人、用路人的安全，前陣子拜託台水要全面檢視這2年的預算夠不夠把老舊管線優先更替，後來協調把預算從原本2年8億提高到20億，老舊管線太多，希望台水能全力衝刺。

至於台電公司報告要改善的424處，侯友宜說，這只是各區調查最嚴重的部分，「騎樓地變電箱嚴重只有424個嗎？我覺得還有很多很多」，這些變電箱如何移置，不要影響用路人權利，台電董事長也很有誠意，規畫最晚在2021年完成改善，除了希望更快之外，還會請區公所滾動式檢討，並要求相關同仁將變電箱、電線電纜、水管改善一併列時程表，做一份詳細報告。