傳統市場打造徒步區 台中明年擴大試辦

傳統市場常出現人車爭道的場面，台中市環保局試辦樂活徒步區市集，今年在華美市集試辦明年將繼續推動，並規劃在東海藝術街、金谷市場攤販集中區辦理；不少民眾也反映，大坑9號步道假日市集也盼比照辦理。環保局表示，試辦期間92%消費者支持，街區PM2.5減少20%。

各地傳統市場常有消費者、攤商騎機車進出，不僅人車爭道，容易有交通事故，空氣品質也遭。台中市環保局9月在華美市集試辦樂活徒步區，該處屬於黃昏市場，傍晚4點到6點禁止汽機車進出，只容許步行出入。

環保局長吳志超今在市政會議專案報告，他強調試辦前協調攤商與在地民眾意見，並增設機車停車格，動員志工在試辦期間管制交通，經問卷調查，92%消費者支持設置徒步區，攤商部分38%贊成、28%無意間、34%反對，市府明年會擴大到周日下午4點到6點繼續試辦。

環保局表示，本月起假日在東海藝術街試辦，結合假日市集與藝術街店家，搭配文化展演活動，在前後端的路口設置告示與路障，禁止汽機車進出，獲得不錯迴響，明年將繼續辦理；明年3月起規劃在金谷市集攤販集中區試辦。

有民眾投書市長信箱，大坑9號步道假日常有農夫市集，登山遊客很多，但也有很多人騎機車、開車進出內側停車場，人車爭道險象環生，希望假日打造行人徒步區，把汽機車阻絕在外側的停車場。