預測立委候選人市場價格 李永萍74元遠勝過賴品妤

新北市第12選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）戰況激烈，根據「未來事件交易所預測實驗室」（http://xfuture.org/contract_groups/eba82679-509b-463f-a74c-0986b31f321f），截至今晚8時40分的預測市場價格，國民黨立委候選人李永萍以$74領先其他候選人，李永萍也在臉書發文表示，儘管先前受到對手發布「差距1％民調」影響，但因豐富經歷及深耕基層，才會被市場看好。

根據「未來事件交易所」的預測中，李永萍以$74的市場價格遠勝過於對手民進黨賴品妤的$28及時代力量賴嘉倫的$17。

李永萍表示，市場會看好她，不僅是她過去曾任台北市副市長及文化局長，政治經驗豐富，更獲得侯友宜、朱立倫、郝龍斌及林豐正4位雙北縣市長站台背書，象徵國民黨大團結。

再加上在地議員大力輔選及積極幫汐止人爭取捷運「汐止民生線」等因素，讓她深獲市場選情看好的認同。

李說，過去9個月，她在七星區一步一腳印勤跑基層、傾聽民意，儘管先前受到對手發布「差距僅剩1％」民調影響，但看到選民的熱烈回應才是最真實的。

李指出，從大雨中掃街受到民眾熱情回應、國民黨總統候選人韓國瑜來汐止的造勢晚會突破2萬人，以及週日郝龍斌陪同中正市場掃街等，「對於選情穩定領先，我很有信心。」

「未來事件交易所」是建立在「預測市場」研究方法的電子交易所，類似一般期貨市場，交易者根據公開資訊、市場資訊或私有資訊對事件發展的預測下單。