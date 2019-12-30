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選情膠著 林昶佐每天找綠營人士車隊掃街

2019-12-30 20:08聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

北市立委第五選區無黨籍立委林昶佐今天晚上由文化部長鄭麗君陪同，在中正區冒雨進行車隊掃街；近來林昶佐不斷找綠營人士車掃，昨天是屏東縣長潘孟安，今晚是鄭麗君，明天則預計有新竹市長林智堅陪同，在選前做衝刺；鄭麗君表示，她雖有點感冒，但為了好戰友仍赴約；林則表示，他提出的很多法案都是鄭當立委提出的版本參考修改而來。

鄭麗君表示，林昶佐非常有才華、很熱情，對社會改革懷抱理想，也是非常愛台灣的人，這幾年不論在國防外交、維護國家利益及人權平權工作上都非常努力，在文化上也發揮影響力，對選區也很投入，林的連任是很重要的訊息，代表政治、國會會更進步；因此她雖然感冒，還是要來赴約。

鄭麗君說，她當部長這幾年，常常到林昶佐辦公室聊天，林昶佐在音樂、文化產業方面都給她很多建議，林對台灣多元族群、母語文化也很關心，近來通過的國家語言發展法、成立文化內容策進院，林都有倡議，林也會即時反映藝文界的建議，因此她與林一直是好戰友。

林昶佐說，進入立院後關心人權平權的法案，往往都是找到鄭先前提出過的草案，然後他才再回頭看社會的期待、NGO的期待進一步修改；他也認為堅守進步價值，很多都是傳承，不是一個人努力就能做到。

林昶佐也坦言，他一開始希望自己抽到教育文化委員會，但後來都在外交國防委員會，因為看到文化部長是鄭麗君時非常振奮，不管是音樂、母語教育等文化政策，鄭與他有很多共同方向；他每次質詢文化部幾乎都是補充、提醒想法，不能說沒盡到監督之責，是因為想法一致，所以感到放心；當他反映民間意見時，鄭也馬上劍及履及，幫大家處理好。

隨後，兩人閒聊也提到近來林昶佐在臉書貼出交頭接耳的照片，因為這幾年兩人都有小孩，小孩也都會講閩南語，因此期許長大後彼此孩子能交朋友。

北市立委第五選區無黨籍立委林昶佐今天晚上由文化部長鄭麗君陪同，在中正區冒雨進行車...
北市立委第五選區無黨籍立委林昶佐今天晚上由文化部長鄭麗君陪同，在中正區冒雨進行車隊掃街。記者翁浩然／攝影
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北市立委第五選區無黨籍立委林昶佐今天晚上由文化部長鄭麗君陪同，在中正區冒雨進行車...
北市立委第五選區無黨籍立委林昶佐今天晚上由文化部長鄭麗君陪同，在中正區冒雨進行車隊掃街。記者翁浩然／攝影
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