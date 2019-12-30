「割喉戰」變歌喉戰！高嘉瑜五音不全卻釣出更大咖

「港湖女神」高嘉瑜開演唱會，找台北市議員王世堅拉提琴。圖／本報資料照 分享 facebook

選舉進入激戰階段，候選人花招百出，以前是重金找藝人獻唱助陣，現在政治人物自己「撩落去」獻聲，號稱「港湖女神」的高嘉瑜找政治咖當嘉賓開演唱會，竟因燒聲兼五音不全發揮意外「笑」果。

韓國瑜堪稱開山始袓

近年在造勢舞台掀起歌唱風潮的開山鼻祖要算國民黨總統候選人韓國瑜，去年九合一選舉他孤軍南下打選戰，一首「舊皮箱的流浪兒」，道盡心境。三山造勢時，選唱已有年代的「夜襲」激發韓流，今年決定參選總統時，高唱「我現在要出征」，讓已壓箱底的老歌變成流行風潮。

12月21日在挺韓遊行中，韓帶唱「隱形的翅膀」，雖引發「隱形市長」的負評，但不論他高歌的評價好壞，都成話題。

國民黨總統候選人韓國瑜，高唱「我現在要出征」，表達參選決心。圖／本報資料照 分享 facebook

賴清德破例高歌

選舉倒數，究竟是「割喉戰」還是「歌喉戰」？一向不按牌理出牌的高嘉瑜，開辦個人第一場「媽，我在這」演唱會，限量400張票都發完，現場找有「恰吉」封號的台北市議員王世堅拉小提琴伴奏，「美女野獸」組合登台演唱高難度的「走在雨中」等曲，聲音沙啞的高嘉瑜竟五音不全，成為另類效果。

這場造勢演唱會，高嘉瑜擔綱主秀，還找「學姐」黃瀞瑩，台灣民眾黨不分區立委候選人高虹安等人客串獻唱嘉賓，連一向嚴肅的民進黨副總統候選人賴清德，也壓軸高歌。

今年選舉，除有候選人開演唱會，亦有人化身MV主角，這在過去選戰中都鮮少發生，台中市立委候選人顏寬恒新北前市長朱立倫一起拍MV，唱《聽海》，歌聲讓網友留下好印象，也讓朱立倫踏出人生「非典型」的一步。

用歌聲與選民博感情的還有台北市長柯文哲，去年九合一選舉他以三千多票的差距驚險勝過關，跨年兼謝票場合大唱「伍佰」挪威的森林，張宇「用心良苦」等歌，自認歌聲很「落漆」的柯P，以歌聲展現「阿伯」的魅力。

顏寬恆與朱立倫合拍「聽海」MV。圖／朱立倫服務處提供 分享 facebook

鄭朝方開口要融化政治對立

新竹縣二選區民進黨立委參選人鄭朝方不讓顏寬恆專美於前，也和林飛帆一起唱「聽海」，PK朱立倫和顏寬恆，希望用音樂來融化政治對立，被林飛帆讚為新世代政治美學的典範。

選將相繼「獻聲」高歌，唯尋求連任的總統蔡英文對唱歌這檔事惜口如金，蔡英文台北競選總部在台北大安森林公園舉辦「台灣搖滾派對」，她即表示，「他們答應我不用唱歌才來的」，

鄭朝方與林飛帆對唱「聽海」，想PK顏寬恆。記者郭政芬／翻攝 分享 facebook

學者：政治綜藝化只會愈盛

文化大學廣告系主任鈕則勳認為，政治咖辦演唱會確實有區隔性，同時也創造很大的討論話題，勢必衝高網路聲量，也能在既有基礎上更強化政治能量。

他說，高嘉瑜在網路上就是話題女王，選舉倒數再操作演唱會，視頻影片勢必造成不斷分享的效應，話題也有延續性。過去候選人慣於找歌手助陣，但很多選民參加造勢活動往往挺的是歌手不是候選人，現在候選人自己唱，唱得好不好其次，重要的是敢開口唱，能與選民進一步互動，選民能夠感受誠意，相互間黏著度更高。