親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

市議員考察雙溪食農教育 拚促進地方創生

2019-12-30 18:57觀天下 記者蕭皓文／雙溪報導

今(30)日上午，包括市議員林裔綺等五審議員與教育局長張明文及農業局部門來到雙溪...
今(30)日上午，包括市議員林裔綺等五審議員與教育局長張明文及農業局部門來到雙溪兩所小學做考察。 圖／觀天下有線電視提供
分享

今(30)日上午，第五審查委員會考察來到雙溪區的柑林、上林兩國小，因為在地高齡化、學校招生人數少等議題，期盼結合食農教育，讓社區及地方農民開始重視雙溪區的有機、高經濟價值農業的發展，促進地方創生，也希望培養孩子們對家鄉推動農特產品的興趣，將來能留在故鄉，帶動產業發展。

上午包括市議員林裔綺等五審議員與教育局長張明文及農業局部門來到雙溪兩所小學做考察，柑林國小雖然學生僅六人，但學生們展現吉他、森巴鼓、貂山詩吟唱等多元才藝，校長劉明相也介紹復育野薑花的農產品成果，結合起鄉下食農教育的特色。

而來到上林國小，先是在校長室看到全校二十多位學生完成的書法作品，接著走到利用廢棄球場種植出的百香果園，校長乃瑞春摘了幾顆供議員、局長們品嘗，還有今年開始培育的段木香菇，期望在食農教育上培養孩子們的興趣，讓好山好水的雙溪區，能留住家鄉的孩子們，發展有機、高經濟價值農產。

中午時分，考察團來到在地人簡淑慧開設的注腳雙溪工作室，除了嚐到了最近鐵道馬拉松力推的「追火車便當」，還親自體驗用月桃葉捏飯糰，搭配在地有機小農直送的青菜蔬果，讓健康的食農教育考察園滿落幕，也看到了雙溪地方創生的各種可能。

市議員林裔綺表示，今天考察團看了雙溪兩所學校優秀的食農教育成果，希望教育局能多挹注偏鄉經費，幫助這些小學校，更多資源帶領孩子愛上食農，也讓他們喜愛鄉土，願意在家鄉打拚。

食農教育考察教育局

延伸閱讀

感恩社區有愛 瑞芳國中展現多元才藝

雙溪泰平里坡地坍方 地方盼整治保安全

瑞芳河岸人車爭道 盼做懸臂步道好散步

三星除了知名蔥蒜又加一味 全國唯一鴨食農教育...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

「割喉戰」變歌喉戰！高嘉瑜五音不全卻釣出更大咖

2019-12-30 19:42

輔選張宏陸讚嚴師出高徒 陳其邁：要選對人

2019-12-30 19:07

淡海輕軌首次嘻哈路跑 市長揭牌最北道標

2019-12-30 18:56

新北立委第12選區政見會週五登場 汐止公所視察場地

2019-12-30 18:55

雙溪在地菁英會年終送暖 回饋家鄉弱勢

2019-12-30 18:55

三芝簡易運動教室啟用 紓解社團場地不足

2019-12-30 18:53

請假冒雨輔選李翁月娥 侯友宜：對選情很有信心

2019-12-30 17:06

新北市有線電視109年收視費用 維持上限500元

2019-12-30 16:56

又一處可運動地方 新北利用高灘地興建4面網球場

2019-12-30 15:47

大巨蛋國父紀念館連通道工程 通過北市文資會

2019-12-30 14:29

新北第5家花漾青春館 解決青少年煩惱

2019-12-30 14:27

新北打造智慧停車城市 智慧停車柱明年區域性擴大實施

2019-12-30 14:07

中華電信明年撤坪林駐點服務 公所代連絡

2019-12-30 13:18

社工明年加薪 侯友宜：中央請給新北更多支持

2019-12-30 12:30

請以古蹟身份 保留大安區僅存安溪古厝

2019-12-30 09:39

新北宜蘭周展售會 侯友宜、林姿妙合體「叫賣」

2019-12-29 23:45

里長大小聲／西盛里區域廣 陳金田爭得Youbike站

2019-12-29 23:45

元旦起統一時間 士林官邸8點~18點開放

2019-12-29 23:39

1年只銷千張 北市教育卡明年取消

2019-12-29 23:34

願景盃辯芒果乾 薇閣高中奪冠

2019-12-29 23:31

北市跨年恐下雨 5千雨衣待命

2019-12-29 23:29

里長大小聲／內湖大湖里長郭坤祥 用花海帶動觀光

2019-12-29 23:25

柯P擬訂助港計畫？議員批空話

2019-12-29 23:24

侯友宜為柯志恩輔選幫忙拉票 也幫他催票

2019-12-29 21:43

朱立倫批民進黨立委都站在黨的立場 「都是政治操作」

2019-12-29 19:54

陳菊蘇貞昌輪番助講 吳思瑤喊不分票「團結保思瑤」

2019-12-29 19:08
看更多

熱門文章

豆花伯賣不完網揪團「下架」 意外起底超狂真實身份

2019-12-30 09:39

馬英九桃園夜市為萬美玲拉票 媒體問總統辯論沒回應

2019-12-29 20:53

竹北停13車場開工 耗資1.6億提供222個汽車車位

2019-12-30 14:09

元旦升旗來竹市看幻象、吃早餐 跟著河馬樂樂做早操

2019-12-30 11:31

彰化縣地王開化寺一帶蟬聯4年 土地交易熱絡區看過來

2019-12-30 15:35

高雄愛河畔美食市集伴隨水舞秀 每個周末都將舉辦

2019-12-29 22:02

桃市清潔隊 將落實同工同酬

2019-12-30 00:04

善用冷凍年菜 依然可做出可口美味

2019-12-29 20:01

古蹟修復兩難 台南西市場被說像殯儀館

2019-12-30 15:14

侯友宜為柯志恩輔選幫忙拉票 也幫他催票

2019-12-29 21:43

報廢二行程機車要快！南投縣補助換購優惠只到明天

2019-12-30 15:47

梅花、櫻花相約一起開花 相招來去高雄山區賞花

2019-12-29 19:55

大巨蛋國父紀念館連通道工程 通過北市文資會

2019-12-30 14:29

斥資3.6億改善竹北精華區道路 人行道旁將設自行車道

2019-12-30 17:08

北市跨年恐下雨 5千雨衣待命

2019-12-29 23:29

屏東2選區／周佳琪赴東隆宮立誓 蘇震清嗆叫妳父親踹共

2019-12-30 16:44

桃園市政府2020新措施 讓生活理財更方便獎勵也多

2019-12-30 11:12

民眾黨不分區立委 今晚冒雨在台中逢甲夜市掃街拜票

2019-12-29 20:00

國道3號銜接台66線快速道 增設系統交流道動工

2019-12-30 16:58

影／至少便宜五成千元有找！職訓木工超耐用家具開賣

2019-12-30 15:38

青山路限高原因眾說紛紜 桃市府將檢討

2019-12-29 23:54

統一超商今進駐水社綜合商場 轉型多元交通轉運站

2019-12-30 14:47

二手車撿便宜…保養才知是事故車

2019-12-29 23:18

貨出去！ 3貨櫃金鑽鳳梨銷陸

2019-12-29 23:49

屏東2選區公辦政見會 周佳琪、蘇震清錄影前仍捉對廝殺

2019-12-30 16:51

40年基隆市立游泳池煥然一新 明年1月2日重新開放

2019-12-30 15:36

蔡育輝冒雨連辦3場政見會 王金平站台猛催票

2019-12-29 19:57

中市建築容積總量 明年將控管

2019-12-29 23:14

1年只銷千張 北市教育卡明年取消

2019-12-29 23:34

元旦迎曙光 空軍三型主力戰機花蓮、新竹、屏東衝場

2019-12-30 12:08

明年不漲價！雲林縣有線電視收費每月維持540元

2019-12-30 11:44

又一處可運動地方 新北利用高灘地興建4面網球場

2019-12-30 15:47

唯二104歲蒸汽火車 阿里山同框

2019-12-29 23:19

羅東工保區徵收卡關 說明會意見兩極

2019-12-29 23:31

社工明年加薪 侯友宜：中央請給新北更多支持

2019-12-30 12:30

好玩橘／大溪老街 日夜都好玩

2019-12-30 00:02

影／國民黨歧視女性又一樁 高市議會民進黨團抗議

2019-12-30 11:15

桃市議員 籲解龜山區青山路限高

2019-12-29 23:52

新北市有線電視109年收視費用 維持上限500元

2019-12-30 16:56

暢遊宜花 宜蘭縣轄市區公車羅東-花蓮享最低票價

2019-12-30 16:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top