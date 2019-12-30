市議員考察雙溪食農教育 拚促進地方創生

今(30)日上午，包括市議員林裔綺等五審議員與教育局長張明文及農業局部門來到雙溪兩所小學做考察。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook

今(30)日上午，第五審查委員會考察來到雙溪區的柑林、上林兩國小，因為在地高齡化、學校招生人數少等議題，期盼結合食農教育，讓社區及地方農民開始重視雙溪區的有機、高經濟價值農業的發展，促進地方創生，也希望培養孩子們對家鄉推動農特產品的興趣，將來能留在故鄉，帶動產業發展。

上午包括市議員林裔綺等五審議員與教育局長張明文及農業局部門來到雙溪兩所小學做考察，柑林國小雖然學生僅六人，但學生們展現吉他、森巴鼓、貂山詩吟唱等多元才藝，校長劉明相也介紹復育野薑花的農產品成果，結合起鄉下食農教育的特色。

而來到上林國小，先是在校長室看到全校二十多位學生完成的書法作品，接著走到利用廢棄球場種植出的百香果園，校長乃瑞春摘了幾顆供議員、局長們品嘗，還有今年開始培育的段木香菇，期望在食農教育上培養孩子們的興趣，讓好山好水的雙溪區，能留住家鄉的孩子們，發展有機、高經濟價值農產。

中午時分，考察團來到在地人簡淑慧開設的注腳雙溪工作室，除了嚐到了最近鐵道馬拉松力推的「追火車便當」，還親自體驗用月桃葉捏飯糰，搭配在地有機小農直送的青菜蔬果，讓健康的食農教育考察園滿落幕，也看到了雙溪地方創生的各種可能。

市議員林裔綺表示，今天考察團看了雙溪兩所學校優秀的食農教育成果，希望教育局能多挹注偏鄉經費，幫助這些小學校，更多資源帶領孩子愛上食農，也讓他們喜愛鄉土，願意在家鄉打拚。