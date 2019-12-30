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影／台中保全日頒獎 盧秀燕自爆：服務處被偷過兩次

2019-12-30 18:19聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市前市長林佳龍5年前上任後，首創將12月30日訂為「台中市保全日」，公開表揚協勤、提供犯罪線索的保全從業人員，市長盧秀燕上任後「蕭規曹隨」，今年更擴大舉辦，除表揚保全人員外，也增加表揚大樓管理人員，今天由市長盧秀燕表揚31名從業人員。盧致詞時除感謝前市長林佳龍外，也自爆她最重視保全、樓管的原因是她擔任立委期間，設於台中市的服務處就曾經遭竊兩次，所以就自掏腰包聘請樓管與保全，後來就未曾再發生竊案，肯定保全、樓管的功能。

「一定重視保全、樓管！」台中市長盧秀燕表示，她曾擔任1任省議員、6任立法委員，一共23年的民代生涯，擔任民代期間有在台中市設服務處，不過服務處卻曾遭竊賊光顧兩次，讓她覺得需要自掏腰包，聘請保全、樓管來維護， 一請就請了好多年，當中也換了不少的樓管與保全，不過當時她曾簽約的公司中，就包含此次一起與會的台中市公寓大廈管理維護服務商業同業公會理事長張達錩、台中市保全商業同業公會理事長毛約翰所經營的公司，可見她當時就「有眼識泰山」，找到兩家最有保全能力的公司。

台中市警局表示，今年在市長盧秀燕、前副市長楊瓊瓔的重視下，擴大辦理台中市保全日，除了表揚保全外，也增加表揚大樓管理人員，因為樓管平日在大樓社區服務，發現可疑提供情資線索提供給警方偵破刑案所在多有，工作性質不亞於保全，所以在前副市長楊瓊瓔召集相關單位開會後，拍版定案。

台中市警局統計，今年協助維護治安有功的保全18名、樓管13名，受獎人因協助偵破銀行強盜、詐欺集團、販賣或施用毒品、竊盜等刑事案件，也協助攔阻民眾遭詐騙等具體優良事蹟，今天下午3時許在北屯區好運來洲際宴展中心，由市長盧秀燕進行表揚，其中民眾最關心的詐騙與毒品案件，今年就有3件案例是因社區保全人員機警通報警方，而破獲詐騙集團機房及多人施用毒品案，也展現落實安居專案精神，說明了保全人員對協助守護台中市治安、維護市民生命及財產安全的貢獻。

台中市保全日今天下午在北屯區好運來洲際宴展中心舉辦表揚活動，由市長盧秀燕表揚31...
台中市保全日今天下午在北屯區好運來洲際宴展中心舉辦表揚活動，由市長盧秀燕表揚31名保全、樓管人員。記者陳宏睿／攝影
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台中市保全日今天下午在北屯區好運來洲際宴展中心舉辦表揚活動，由市長盧秀燕表揚31...
台中市保全日今天下午在北屯區好運來洲際宴展中心舉辦表揚活動，由市長盧秀燕表揚31名保全、樓管人員。記者陳宏睿／攝影
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保全台中市盧秀燕竊盜

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