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新北立委第12選區政見會週五登場 汐止公所視察場地

2019-12-30 18:55觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

新北市立委第12選區，公辦電視政見發表會週五登場，今(30)日下午，汐止區公所前...
新北市立委第12選區，公辦電視政見發表會週五登場，今(30)日下午，汐止區公所前往承辦的觀天下有電視攝影棚視察準備狀況。 圖／觀天下有線電視提供
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選舉投票日逼近，新北市立委第12選區，公辦電視政見發表會就要在這個星期五登場，場地佈置的如何，今(30)日下午，汐止區公所就到了承辦的觀天下有電視攝影棚視察，希望當天的發表會可以順利進行。

汐止區長陳健民表示，109年1月11日是立法委員選舉時間，觀天下有線電視是這次立法委員選舉公辦政見發表會的協助廠商，那我們今天來看場地，預計在這星期五，一月三日下午會進行這個選區第12選區的政見發表會錄影，這次錄製好了之後，訂在一月五日下午四點，在第三頻道播出，大家可以撥空收看。

觀天下有線電視公司總經理周鴻均指出，明年選舉就要到了，觀天下有線電視承接立法委員新北市第12選區的公辦電視政見發表會，今天汐止區長特地率同仁來到觀天下攝影棚看看我們現在準備的狀況，那觀天下承接相關的選舉政見發表業務已經相當多次，經驗相當豐富，我們還是秉持相當謹慎的態度，配合公所來視察的一些指導跟要求，我們再做最完善的準備，也期盼政見發表會當天能夠順利。

除了候選人休息室、梳化間之外，最重要的就是錄影的攝影棚，包括發言台、及整個錄影背板都已經做好，攝影機器材也就定位，包括主持人、選監人員、記錄及計時人員位置也都做好安排，而政見發表會當天的主持人，也就是汐止區長陳健民也先站好位置練習一次，相關人員針對流程大概了解，熟悉當天的工作。

陳健民表示，1/11日從上午八點到下午四點是投票時間，選民可以從早上八點就陸續到各投開票所投票，請記得攜帶國民身分證、投票通知單跟印章，投下手中神聖的一票。

政見發表會汐止2020選舉2020選舉新北市立委

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