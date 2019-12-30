請假冒雨輔選李翁月娥 侯友宜：對選情很有信心

新北市長侯友宜今天下午陪無黨籍新北市第3選區立委候選人李翁月娥車隊掃街，雖然陰雨綿綿，現場仍站滿熱情支持者。侯友宜表示，特別請假一小時來陪最認真的李翁月娥，讓李翁月娥可以繼續在中央和他一起拚地方建設，風雨不是問題，冒雨沒什麼，希望大家支持侯友宜把李翁月娥推進立院。

侯友宜表示，今天特別請假一小時來替李翁月娥站台，雖然下雨，仍看到沿路上民眾跟著揮手、比2號手勢，選情拚到底，對於選情很有信心，一定要站出來相挺，「冒一點風雨沒有什麼。」侯還笑說，喊歸喊也要記得出來投票。

李翁月娥表示，上午找新北前市長朱立倫，下午找侯市長來，剛好他們倆這時段都有空，且朱、侯是目前政壇正能量最多的人，無黨籍的參選就是一步一腳印，對於服務選民駕輕就熟，但仍會碰到一些瓶頸，例如一例一休造成社會上企業主、基層員工、經濟的「三輸」，以及年輕人面臨的高房貸壓力。

李翁月娥也說，選上後會力推「666幼兒政策」，讓年輕人可以放心生小孩，把社會福利做好，普及每個人，讓每個孩子有機會受到政府教育，婦幼政策配套措施要做好，「我是基層出身，很懂勞工，靠得是對選民的承諾，努力踏實，希望多為民眾多做事。」