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新北市有線電視109年收視費用 維持上限500元

2019-12-30 16:56聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

新北市有限廣播電視費率審議委員會今宣布，明年10家既有業者每月每戶基本頻道收視費維持上限500元，4家跨區業者也維持提供99元至500元不等的分組付費套餐，另外，新北境內也將新增40處公共監測平台，即時因應防災工作。

委員會從11月起陸續召開4次會議，邀請消費者保護團體、傳播、財經、會計、法律等專家學者，針對業者經營狀況及提報費用進行面談及審議。

決議2020年10家既有業者維持每月每戶收視費上限500元，另4家跨區業者，也依照其提報NCC的99元至500元不等分組費率方案進行審定，每家業者至少提供3種以上基本頻道收視組合。

這次費率審議也針對業者自製頻道進行討論，除了透過市府舉辦金采獎進行優良自製節目評選外，委員會也要求業者應提高自製頻道的節目製播率，並辦理收視率及滿意度調查。

業者也應積極參與新北在地社會救助及公益活動，且相關支出不得少於總收視金額2%，達到回饋市民的媒體社會表現。

而為照顧低收入戶政策，新北市有線電視業者提供免收裝機費1500元、基本頻道收視費500費及2m寬頻免費上網服務，安裝比例近6成

此外，自2017年10月新北市有線電視全面數位化後，隔年4月結合境內系統業者，共建全國第一個「公共監測平台」，並在全新北市60處易積淹水區，包含學校、馬路及部分河川架設24小時遠紅外線監視器。

利用有線電視網路設備，在防汛期與颱風季節時，可讓區長及校長掌握突發性災情並及時因應。此外，明年還將增設40處，讓新北29區總監測點打100處，監測範圍更全面、防災更即時。

新北市有線電視今宣布109年收視費用維持上限500元。圖／新北市新聞局提供
新北市有線電視今宣布109年收視費用維持上限500元。圖／新北市新聞局提供
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