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大巨蛋國父紀念館連通道工程 通過北市文資會

2019-12-30 14:29聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

北市文化局文化資產審議委員會今天通過大巨蛋往返國父紀念館停車場的地下連通道工程報告案，認為沒有破壞、遮蔽古蹟等疑慮；另也審議通過市定古蹟建國啤酒廠、空軍總司令部兩件修復及再利用計畫，並新增兩處歷史建築「六張犁高市古厝」、「華山貨運站」。

文資會討論大巨蛋通往市定古蹟國父紀念館附近的連通道工程案，以報告案而非更謹慎的審議案處理，日前遭外界質疑是市府急於讓大巨蛋復工，文化局還稱今天可在文資會透過投票改成審議案討論，但卻照常以報告案方式，經文資委員同意通過後備查。

文資會認為，連通道串聯大巨蛋與國父紀念館，同時有疏散人潮作用，出入口預定設於國父紀念館臨近忠孝東路的停車場處，根據文資法第34條，營建工程或其他開發行為不得破壞古蹟完整，也不得遮蓋古蹟外貌或阻塞觀覽通道；日前經過文資委員李乾朗、劉淑音、張崑振、米復國、蔡元良等人會勘後發現並無這些問題。

文化局副局長田瑋表示，連通道距離市定古蹟國父紀念館本體約18公尺，出口高度比樹矮，較無影響，但委員仍要求開工時需做好監測保護計畫，包含開挖時古蹟是否傾斜或有裂縫、連續壁有無崩塌等。

文資會今天也審議通過市定古蹟建國啤酒廠、空軍總司令部兩件修復及再利用計畫，其中啤酒廠被委員提醒未來委外經營也應符合再利用計畫核心目的的「活保存」，即可以繼續釀酒的功能，否則將要重提計畫送審；至於空總則被委員要求還要補充空總周邊舊宿舍、辦公室、禮堂等10多棟附屬建築未來因應再利用計畫的安排，例如要拆除或如何保存等。

另外，文資會今天也審議通過兩處歷史建築，分別為具有1930年代現代主義建築風格、日本時代台北火車站以外最大的貨運站「華山貨運站」；以及位於大安區和平東路三段212巷、建築構造反映泉州安溪地區特色的六張犁高氏古厝。

北市文資會今天審議通過兩處歷史建築，包含具有1930年代現代主義建築風格、日本時...
北市文資會今天審議通過兩處歷史建築，包含具有1930年代現代主義建築風格、日本時代台北火車站以外最大的貨運站「華山貨運站」等。圖／文化局提供
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北市文資會今天審議通過兩處歷史建築，包含大安區和平東路三段212巷、建築構造反映...
北市文資會今天審議通過兩處歷史建築，包含大安區和平東路三段212巷、建築構造反映泉州安溪地區特色的六張犁高氏古厝等。圖／文化局提供
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北市文化局文化資產審議委員會今天通過大巨蛋往返國父紀念館停車場的地下連通道工程報...
北市文化局文化資產審議委員會今天通過大巨蛋往返國父紀念館停車場的地下連通道工程報告案，認為沒有破壞、遮蔽古蹟等疑慮。記者翁浩然／攝影
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北市文化局文化資產審議委員會今天通過大巨蛋往返國父紀念館停車場的地下連通道工程報...
北市文化局文化資產審議委員會今天通過大巨蛋往返國父紀念館停車場的地下連通道工程報告案，認為沒有破壞、遮蔽古蹟等疑慮。圖／聯合報系資料照片
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古蹟大巨蛋

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