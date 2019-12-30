新北第5家花漾青春館 解決青少年煩惱

新北社會局在三重成立第5家「花漾青春館」，館中設有情感教育區、會談諮商區，並有舒適的休閒、運動空間，新北市長侯友宜說，明年將會在新莊、新店成立第6、7家，協助青少年解決親子、同儕間的互動煩惱。

侯友宜說，花漾青春館內有很多體驗的設備跟設施，藉由互動遊戲過程當中，讓青少年知道問題在哪裡，並解決現在的困擾，以及該如何面對未來，透過青春館讓青少年的青春不留白。

三重花漾青春館由勵馨基金會協助承辦，勵馨基金會指出，青少年對情感、關係連結、性別的探索有非常大的渴望與需要，這也是青春館主要服務的3大主軸，希望專業服務人員，讓每位少年學習培養情感表達，以及人我界線。

新北社會局指出，近年來青少年關係議題釀成被拘屢見不鮮，今年9月高雄22歲男子不滿15歲女友提分手，竟持西瓜刀砍殺；彰化國三少年因不滿父親沒收電腦而選擇輕生；英國也有14歲少年不堪網路霸凌，而釀成悲劇。

社會局兒童少年福利科長劉倩如說，花漾青春館最重要的是給予陪伴，並針對青少年給予個別咨詢，藉此有說出口的管道，館內專業人員若見到青少年身上有傷勢等，也能及時進行通報。