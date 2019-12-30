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新北打造智慧停車城市 智慧停車柱明年區域性擴大實施

2019-12-30 14:07聯合報 記者張曼蘋／新北即時報導

新北市為打造智慧停車城市，除了推出路邊停車費行動支付App繳費、路邊停車自助計費，今年9月在永和區永平國小、板橋區文德國小的家長接送區時段性禁停車格試辦「智慧停車2.0系統」，設置智慧停車柱及高位視訊辨識系統，家長不用再擔心停車被開單。新北市交通局表示，智慧化停車收費管理試辦以來，實施路段停車率與周轉率上升，明年起將採完整路段及區域性擴大辦理。

今年9月起永和區永平國小、板橋區文德國小的家長接送區時段性禁停車格，設置智慧停車柱及高位視訊辨識系統，人性化設定家長接送孩童所需停車時間，讓家長可以安心停車接送孩子進出幼兒園或公托，不需擔心車輛臨停被取締拖吊，且接送時段車輛限停6分鐘，讓車位可公平分享給其他有同樣需求的家長。

「智慧停車2.0」在非禁停時段，則會實施智慧化停車收費，透過路側的停車柱及高位視訊的無紙化自動開單，民眾可直接利用停車柱繳費，或手機下載路邊停車繳費APP，行動支付繳費。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，禁停時段則以科技化車格管理，輔助取締違規停車，達到智慧化管理車格及分享車格的目的，智慧化停車收費管理試辦以來，實施路段的停車率與周轉率分別上升3.19%和0.12，明年預計會在人行道條件符合的狀況下，採用完整路段或區域性擴大辦理。

交通局長鍾鳴時表示，交通局推動路邊停車費行動支付繳費，在不增加行政支出及不減少停車收入的原則下，推出使用停車自助計費前30分鐘1元的優惠活動，使第三方支付使用率從一開始的3.48%，到今年11月已成長到13.13%，有效為市府節省代收手續費支出超過1450萬元。

另外，許芫綺說，為提供民眾路邊即時停車資訊，整合PDA即時開單資料與GIS地理資訊系統，除可查詢身心障礙者專用格位、裝卸貨貨車專用格位等特殊專用車格位置外，也可查詢即時車格空位資訊，減少民眾找尋車位不必要繞行時間與碳排放量。

今年9月在永和區永平國小、板橋區文德國小的家長接送區時段性禁停車格試辦「智慧停車...
今年9月在永和區永平國小、板橋區文德國小的家長接送區時段性禁停車格試辦「智慧停車2.0系統」，設置智慧停車柱及高位視訊辨識系統，家長不用再擔心臨時停車被開單。圖／新北市交通局提供
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