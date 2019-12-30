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元旦休假 台北市立醫院門診暫停服務

2019-12-30 13:42聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

跨年夜隔天就是元旦假日了，台北市立聯合醫院表示，因應明年1月1日元旦國定假日，各分院區門診、各附設院外門診將全天停診，同時加強急診作業，而各院區的美沙冬給藥服務則照常。

聯醫也表示，民眾若有其他看診相關問題，可電洽台北市民當家熱線1999轉888，外縣市電洽02-2555-3000；或上醫院網站（http://www.tpech.gov.tw）查詢。

台北市立萬芳醫院則表示，元旦國定假日，醫院門診、健檢、檢驗檢查等服務都暫停，僅急診正常服務，1月2日才恢復正常營運。

台北市立聯合醫院表示，因應明年1月1日元旦國定假日，各分院區門診、各附設院外門診...
台北市立聯合醫院表示，因應明年1月1日元旦國定假日，各分院區門診、各附設院外門診將全天停診。圖／聯合報系資料照片
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北市國定假日健檢

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