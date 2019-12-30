中華電信明年撤坪林駐點服務 公所代連絡

中華電信為方便坪林民眾洽公，2014年起於坪林區公所提供駐點服務，近日卻傳出明年起不再提供駐點服務，對此，坪林區公所長施明慧表示，民眾有需求仍可至公所接洽。

施明慧表示，因當地使用率及人數沒有到達一定的服務量，基於人力考量，中華電信將在明年1月1日起撤掉駐點服務。