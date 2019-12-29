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侯友宜為柯志恩輔選幫忙拉票 也幫他催票

2019-12-29 21:43聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

新北市長侯友宜今晚出席新北市第6選區立委候選人柯志恩造勢晚會，藝人白冰冰則在表演結束後，跟侯友宜同台為柯志恩站台，侯友宜表示，柯志恩對板橋建設很關心，但經費不足，他呼籲選民，選舉要投形象好、腳踏實地的柯志恩，要幫忙柯志恩拉票、催票、投票。

白冰冰上台表演讓現場氣氛掀起高潮，表演時立委候選人林國春則在一旁為她撐傘，白冰冰說，她頭一場來站台就來幫柯志恩，她跟林國春是多年好友，當時白曉燕案要抓陳進興，抓人的是侯友宜，做筆錄是林國春。也跟台下的支持者呼籲支持當好女兒、好媽媽、博士學歷的柯志恩。

白冰冰更點名站在身旁的侯友宜，當完4年後選總統，他有這個力量，他不曾說，也是大家的期待，他一步一腳印，4年做給大家看，侯友宜則說：「一個沒注意，我以為白冰冰要選總統」，白冰冰用台語說，她個頭小不用做總統，能夠「多一塊」（意指再長高點）就好。他說白冰冰是他看過最堅強的女性，眼淚都往肚子吞，侯友宜牽起白冰冰的手，說是「永遠的牽手朋友」，白冰冰則聽到眼角泛淚。

侯友宜致詞時表示，他當副市長7年多，做了38年的公務人員，老了選擇不歸路來選舉，去年這個時候開票當選，已經當了1年的市長，台灣現在需要1個很大的力量，當時要出來選的時候就跟土地公報告，出來選舉很猶豫，內心很感嘆，台灣沒有像以前那麼純樸、認真、善良、老實，每次選舉都要你一句我一句，罵人會比較好？

侯友宜說起過去擔任警察的甘苦談，警察為國家奮鬥，過去值勤時，同仁受傷送醫救不回來，家屬得知消息很難過，出殯時同仁幫忙護旗，家屬接受那面一生榮耀的國旗，他問什麼叫做黨派政治，警察在拚生死的時候有想到這些？都是為了國家。

侯友宜說，他人生現在只有一個願望，要好好做一件事情，做了39年都是用這個心情努力做不求回報，柯志恩不是板橋人，但對板橋輕軌、汙水下水道、板橋運動中心等建設都很關心，但經費不足，新北市是六都人口最多，要經費都要到中央拜託撒嬌，有要到就好，沒要到都不知道怎麼交代。

侯友宜也向台下支持者拜託，要幫忙柯志恩拉票、催票、投票，去年縣市首長選舉投2號（侯友宜），這次也要投2號柯志恩、4號林國春，他很久沒說這麼多話，但他只有一句話，找一個形象好、腳踏實地的柯志恩，侯友宜也向台下支持者鞠躬。

新北市長侯友宜（中）今晚出席新北市第6選區立委候選人柯志恩（左）造勢晚會。記者江...
新北市長侯友宜（中）今晚出席新北市第6選區立委候選人柯志恩（左）造勢晚會。記者江婉儀／攝影
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新北市長侯友宜（中）致詞完，向台下支持者鞠躬謝謝支持柯志恩。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（中）致詞完，向台下支持者鞠躬謝謝支持柯志恩。記者江婉儀／攝影
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侯友宜

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