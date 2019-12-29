朱立倫批民進黨立委都站在黨的立場 「都是政治操作」

新北市前市長朱立倫今晚出席新北市第6選區立委候選人柯志恩造勢晚會，朱立倫致詞時批評民進黨，前瞻計畫預算新北比例最低，民進黨立委都站在黨的立場，連捷運環狀線年底通車都拖到明年，他批：「都是政治操作」，也跟台下支持者呼籲：「我們要選板橋的立委，不是選民進黨的立委！」。

雖然下雨，但現場仍擠滿支持者，朱立倫致詞時表示，剩下13天就要投票，請大家簡單思考幾點，第1點，要選人品好、正派、可以代表下一代板橋社後的立委，他相信柯志恩的人品跟操守，比他的對手好太多；第2點，柯志恩對地方認同、對地方的事情會打拚，這幾個月以來，很多歐巴桑、歐吉桑都稱讚這位「板橋歐巴尚」認真打拚、勤跑基層，認同所有基層的事情。

朱立倫表示，第3點，當板橋立委、新北立委，一定要站在新北市民的角度，不是站在民進黨的角度、站在政黨立場，民進黨執政後，前瞻計畫8年8千億元，新北市是台灣補助最少，民進黨這些立委都站在民進黨的立場，環狀捷運線都試車了，通車一拖再拖，原本說年底通車故意延到選舉以後，就是為了政治不讓通車！但1月11日過後也要通車，朱立倫批：「再怎麼拖，都是政治操作，這些立法委員到底站在新北市民立場，還是交通部、民進黨的立場？」

朱立倫說，柯志恩若當選，不管未來中央藍綠誰執政，永遠要記得，就是站在板橋的立場、新北的立場，新北市長侯友宜有需要、地方需要的建設就是她的任務，都要為市民著想，「我們要選板橋的立委，不是選民進黨的立委！」。