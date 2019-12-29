第三屆願景盃辯論「芒果乾」 薇閣高中奪冠

由社團法人台北市願景工作協會、台北市議員王鴻薇、立法委員費鴻泰共同主辦的第三屆台北市政願景盃辯論賽昨登場，經過12隊11校高中生歷時兩日激辯，討論題目「芒果乾對我國選舉文化利大於弊/弊大於利、最後由反方代表薇閣高中擊敗正方成淵高中奪冠。

對此，主辦了三屆的王鴻薇表示，台北市願景盃辯論賽，是台灣唯一針對台北市高中生辦理的辯論賽事，每年都有很多高中生針對政策與時事走上演講台，侃侃而談，是很好的公民教育模式，相當具有社會意義，也很開心見識到年輕一輩對於公共事務參與的熱情。

費鴻泰也說，自己過去多年擔任大專院校會計盃辯論賽事評審。也對於辯論活動相當支持，這次共同主辦台北市願景盃辯論賽，看到許多同學針對選舉熱門議題針鋒相對，準備相當豐富，一掃年輕人對於政治冷感的印象，相當讓人對國家未來充滿信心，題目特別討論時下選舉文化也相當有趣，希望未來也會繼續支持這樣的思辯活動。

王鴻薇說，這次比賽討論政治流行詞芒果乾議題，自己從初賽到決賽一路看下來，同學們的思路相當多元，並不受到傳統政治視角所限制，很多人以為亡國感就是討論兩岸議題，但是其實從太陽花時代力量崛起，到美國總統川普當選與少數族群，比賽舉的例子五花八門，衝擊很多對於這個題目的既定印象，同時也很發人省思，到底民主跟民粹的界線在哪裡？是否一昧追求政治參與就是好的？也讓自己學習很多。