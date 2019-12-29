陳菊蘇貞昌輪番助講 吳思瑤喊不分票「團結保思瑤」

力拼連任的民進黨候選人吳思瑤，今天下午舉行「正能量演唱會」，並向支持者喊話，大家不分票、要團結，「團結保思瑤」。記者張世杰／攝影 分享 facebook

選舉倒數階段，台北市立委第一選區（北投士林）戰況激烈，力拼連任的民進黨候選人吳思瑤，今天下午舉行「正能量演唱會」，面對國民黨候選人汪志冰、一邊一國行動黨候選人李婉鈺雙重夾殺，吳思瑤在台上喊話，4年前綠營團結，打敗分裂藍營，4年後藍營全部整合，「但民進黨、台灣派這邊，發生了分裂的狀況」，別讓國民黨及共產黨暗自竊喜，呼籲大家不分票、要團結，「團結保思瑤」。

民進黨誓言守住「衛冕選區」，吳思瑤今天跟民進黨台北市議員陳慈惠，一同舉行「正能量演唱會」，黨內大咖輪番助陣，包括總統府秘書長陳菊、行政院長蘇貞昌、屏東縣長潘孟安、民進黨副秘書長林飛帆上台致詞，就連未在表定名單的桃園市長鄭文燦也撥空前來。

吳思瑤在台上致詞提到，這選區是台北最關鍵的一席立委，不能因為干擾、分票發生遺憾，4年前她永遠記得，蔡英文總統跟她需要年輕人站出來，她也感謝廣大支持者，一起團結完成不可能的任務，擊敗前國民黨立委丁守中。

吳思瑤也向台下支持者喊話，回顧4年前她獲得9萬5951票，對手丁守中約8萬2000票，她以1萬3000票差距勝出，但4年前還有泛藍參選人、民國黨的王靜亞拿了9000票，換言之，4年前綠營團結才打贏，才打敗分裂的藍營，4年前因為團結才成功翻轉。

吳思瑤接著說，4年後的現在，國民黨大團結，國民黨、新黨、親民黨全部整合，統一支持一位候選人，「但民進黨、台灣派這邊，發生了分裂的狀況」。

吳思瑤表示，4年前因為團結而勝利，4年後不能因為不團結輸掉這一場選舉，犧牲一位永遠跟大家站一起的吳思瑤，讓國民黨及共產黨漁翁得利、暗自竊喜，她需要大家團結，「不分票、要團結」、「團結保思瑤」。

第四度幫吳思瑤站台的陳菊表示，所有台灣人歷史關鍵時候，要做堅定選擇，關鍵時候要團結，不能互相殺害，讓吳思瑤繼續留在立法院；蘇貞昌致詞提到，吳思瑤全心為北投士林，打破國民黨威權，讓台灣打開民主大門，需要大家一票拉一票， 讓吳思瑤順利過關。