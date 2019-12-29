大雨仍要見證 侯友宜為12候選人站台

國民黨新北黨部今在板橋舉辦「立委拚過半，友宜建設才有伴」造勢活動，新北市長侯友宜說，光靠一個侯友宜是不夠的，他真的需要更多力量。記者王敏旭／攝影 分享 facebook

國民黨新北黨部今在板橋舉辦「立委拚過半，友宜建設才有伴」造勢活動，找來新北市長侯友宜為新北12立委候選人站台，侯友宜說，光靠一個侯友宜是不夠的，他真的需要更多力量，懇請新北4百萬市民給12位候選人支持，讓新北建設更快更好。

侯友宜說，他在新北市跟市民緊緊連結在一起，12席立委都不能缺席，他希望12立委全部選上，並且要有這氣勢、霸氣，要有向前走的精神，拚新北市好未來，大家一起走。

不過造勢活動今下起大雨，仍有不少支持民眾穿著雨衣到場支持，侯友宜說，下大雨但支持他們的市民一個都沒有走，心連心全力鼎助12立委，就像風雨之中大家仍屹立不搖，風雨中生信心，更生力量，更團結。

立委候選人黃桂蘭、林金結、林國春、李翁月娥等人也高呼，當選後會到中央爭取統籌分配稅款，洪孟楷、陳明義、黃志雄、柯志恩、邱烽堯、林德福、羅明才、李永萍等人也針對地方建設提出政見。

侯友宜表示，新北國民黨籍立委只有2席，就算舉手、舉腳都舉輸人，需要更多立委陪伴他，在中央跟地方連成一條線，12席立委候選人是長年累月跟市民站在一起，非常接地氣，他需要更多的力量。