親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

辯論會／韓國瑜評歷任總統：陳水扁貪、馬英九軟、蔡英文空

大雨仍要見證 侯友宜為12候選人站台

2019-12-29 17:13聯合報 記者王敏旭／新北即時報導

國民黨新北黨部今在板橋舉辦「立委拚過半，友宜建設才有伴」造勢活動，新北市長侯友宜...
國民黨新北黨部今在板橋舉辦「立委拚過半，友宜建設才有伴」造勢活動，新北市長侯友宜說，光靠一個侯友宜是不夠的，他真的需要更多力量。記者王敏旭／攝影
分享

國民黨新北黨部今在板橋舉辦「立委拚過半，友宜建設才有伴」造勢活動，找來新北市長侯友宜為新北12立委候選人站台，侯友宜說，光靠一個侯友宜是不夠的，他真的需要更多力量，懇請新北4百萬市民給12位候選人支持，讓新北建設更快更好。

侯友宜說，他在新北市跟市民緊緊連結在一起，12席立委都不能缺席，他希望12立委全部選上，並且要有這氣勢、霸氣，要有向前走的精神，拚新北市好未來，大家一起走。

不過造勢活動今下起大雨，仍有不少支持民眾穿著雨衣到場支持，侯友宜說，下大雨但支持他們的市民一個都沒有走，心連心全力鼎助12立委，就像風雨之中大家仍屹立不搖，風雨中生信心，更生力量，更團結。

立委候選人黃桂蘭、林金結、林國春、李翁月娥等人也高呼，當選後會到中央爭取統籌分配稅款，洪孟楷、陳明義、黃志雄、柯志恩、邱烽堯、林德福、羅明才、李永萍等人也針對地方建設提出政見。

侯友宜表示，新北國民黨籍立委只有2席，就算舉手、舉腳都舉輸人，需要更多立委陪伴他，在中央跟地方連成一條線，12席立委候選人是長年累月跟市民站在一起，非常接地氣，他需要更多的力量。

侯友宜呼籲，支持侯友宜、支持新北市的市民好朋友，請給他一個機會，就是給這些立委候選人高票當選，未來還有很多政見、補助，都需要這些立委到中央爭取。

國民黨新北黨部今在板橋舉辦「立委拚過半，友宜建設才有伴」造勢活動，新北市長侯友宜...
國民黨新北黨部今在板橋舉辦「立委拚過半，友宜建設才有伴」造勢活動，新北市長侯友宜說，光靠一個侯友宜是不夠的，他真的需要更多力量。記者王敏旭／攝影
分享
國民黨新北黨部今在板橋舉辦「立委拚過半，友宜建設才有伴」造勢活動，現場下起大雨，...
國民黨新北黨部今在板橋舉辦「立委拚過半，友宜建設才有伴」造勢活動，現場下起大雨，仍有不少支持民眾穿著雨衣到場支持。記者王敏旭／攝影
分享

侯友宜2020選舉新北市立委2020選舉國民黨

延伸閱讀

宜蘭周展售會登場 侯友宜：沒賣完林姿妙不能回...

319證據都在政府手中 侯友宜：我永遠講真的

新北立委選戰／馬英九踩車門上助選 綠2院長站...

要共創雙北繁華 侯友宜大讚林郁方是守護中華民...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

士林官邸調整閉園時間 明年元旦起統一晚上8點

2019-12-29 13:40

台南跨年不一樣 深夜邀你到友愛巿場續攤

2019-12-29 12:47

三峽幼童手作「藍染彩蛋」挨戶送暖社區爺奶

2019-12-29 12:36

士林官邸落羽松 開始紅了

2019-12-28 23:58

美食新天地／網評第一名 民生炒飯 日韓客也來嘗

2019-12-28 23:50

北美館擴建 花博4場館未來全拆

2019-12-28 23:48

Minecraft教育版 提供北市2千帳號

2019-12-28 23:46

新北環狀線1月5日履勘 通車等明年

2019-12-28 23:40

熱門文章

台南跨年演唱會人潮爆棚 10萬人空拍照長這樣

2019-12-28 22:49

影／痛批郭台銘冷漠以對 簡明廉自述當初如何力挺他

2019-12-28 22:21

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top