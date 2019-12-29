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宜蘭周展售會登場 侯友宜：沒賣完林姿妙不能回去

2019-12-29 13:44聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

新北市農業局今舉辦第5場「新北享家Bar台－宜蘭週展售會」，新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙合體推廣在地農特產品，讓旅居新北的宜蘭弟子，不必長途跋涉至宜蘭，在板橋就能回味家鄉熟悉的滋味。

農業局表示，今天販售產品有金棗、鴨賞、三星蔥、有機蔬菜、生鮮菇類及有機冠軍茶等，現場擠滿許多採滿農產品的民眾，小農們也展示自家生產的優質農產品，有民眾說，不用特地開車到宜蘭，就可以買到當地的農產品，真的太方便。

侯友宜說，今天賣宜蘭特產，像金棗或是鴨賞他都很愛吃，宜蘭小吃不輸給新北小吃，開車過一個雪隧就可以吃到，所以他很愛去。

侯友宜說，林姿妙今天親自來新北賣農產品，有一個「不成文規定」，如果沒賣完她不能回去，更點名農業局長李玟說明天換人，科長要去市長室當隨扈站崗，還說「這不是恐嚇，這是威脅」，引起全場哄堂大笑。

林姿妙表示，宜蘭、新北就在隔壁，人親、土親，隔壁鄰居最親，今年3、4月侯友宜到宜蘭找她，協調2縣市在交通、觀光、農業的交流，今天宜蘭的農產品來到新北行銷，感謝「冠軍市長」侯友宜的用心，也用這個銷售平台來行銷宜蘭。

侯友宜、林姿妙2人也到各攤位去試吃金棗、鴨賞，對於宜蘭的美味讚不絕口，林姿妙說，宜蘭的金棗果皮特別細緻，連皮帶果一起吃，滋味酸酸甜甜、果香濃郁，生津止渴又潤喉，現在來吃正「對時」。

農業局長李玟表示，新北市為全台最大的消費地，擁有400萬的消費人口，藉「通路三箭」行銷企劃，拓展全台農產品銷售管道，讓市民能享用各地品質優良、價格實惠的新鮮農產品，讓大家都能夠在新北找到自己熟悉的家鄉味。相關展售資訊可洽新北果菜公司或上臉書粉絲頁查詢。

新北市農業局今舉辦第5場「新北享家Bar台－宜蘭週展售會」，讓旅居新北的宜蘭弟子...
新北市農業局今舉辦第5場「新北享家Bar台－宜蘭週展售會」，讓旅居新北的宜蘭弟子，不必長途跋涉至宜蘭，在板橋就能回味家鄉熟悉的滋味。記者江婉儀／攝影
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農業局表示，今天販售產品有金棗、鴨賞、三星蔥、有機蔬菜、生鮮菇類及有機冠軍茶等，...
農業局表示，今天販售產品有金棗、鴨賞、三星蔥、有機蔬菜、生鮮菇類及有機冠軍茶等，現場擠滿許多採滿農產品的民眾。記者江婉儀／攝影
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新北市農業局今舉辦第5場「新北享家Bar台－宜蘭週展售會」，新北市長侯友宜（左）...
新北市農業局今舉辦第5場「新北享家Bar台－宜蘭週展售會」，新北市長侯友宜（左）、宜蘭縣長林姿妙（右）合體推廣在地農特產品。記者江婉儀／攝影
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侯友宜（左二）、林姿妙（右一）2人也到各攤位去試吃金棗、鴨賞，對於宜蘭的美味讚不...
侯友宜（左二）、林姿妙（右一）2人也到各攤位去試吃金棗、鴨賞，對於宜蘭的美味讚不絕口。記者江婉儀／攝影
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