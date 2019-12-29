士林官邸調整閉園時間 明年元旦起統一晚上8點

一直是知名觀光景點的士林官邸，將於明年1月1日起調整開、閉園服務時間，未來開放時間不分平假日，將統一調整為上午8點至下午6點；另外，士林官邸公園也公布明年各項花卉展覽，從「春節花卉展」至「菊展」，民眾可以納入口袋名單，開始計畫明年的賞遊行程。

台北市公園處表示，士林官邸原先的開放時間是平日早上8點至下午5點，假日為早上8至晚間7點，若在每年6至8月夏令時，則是早上8點至晚間7點，為了避免民眾產生混淆，開放時間調整並統一，期望讓遊客們能有更加充足的休閒遊玩時光，並於旅行前作最佳的時間安排。

士林官邸公園在新的一年，也安排了許多花卉展覽，1月「春節花卉展」佈置多種年節應景花卉、2月有充滿異國風情的「鬱金香展」一同度過浪漫情人節、3至4月春暖花開有「孤挺花展」、「玫瑰展」、「蝴蝶蘭展」。

另外，5月有別稱「跳舞女郎」的文心蘭展、11月有把大自然的美濃縮於盆中的「台北盆景展」，以及年底最大的花藝盛會「菊展」，從1月開始至年底，士林官邸都有好花美景可賞。