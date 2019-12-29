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台南跨年不一樣 深夜邀你到友愛巿場續攤

2019-12-29 12:47聯合報 記者修瑞瑩／即時報導

跨年倒數，台南今年的跨年不一樣，在「反正拚場也拚不過其他縣市」的考量下，市府今年將跨年活動化整為零，從月初起就有大型活動，還邀請兩個知名韓團演唱，讓年輕人嗨翻，而跨年則走溫馨在地路線，結合友愛市場，讓民眾從下午就能一路玩到深夜。

市府指出，2020「台南跨年府城搬戲」將從下午4點開始，結合文化局、觀旅局、經發局協力舉辦的街頭藝人表演、藝術手作體驗與特色小農市集，一系列活動在忠義路、南美2館、友愛市場熱鬧展開；滿足味蕾的生活市集則座落於忠義路，邀請台南在地風格商家組成，吃喝玩樂皆包含；晚上主舞臺活動在南美2館忠義路入口廣場，由台南老中青三代及熱愛台南在地文化的表演團體輪番上陣；倒數儀式之後，好戲持續蔓延至友愛市場after party，繼續狂歡到深夜。

經濟發展局表示，台南的傳統市場相當知名，但近年隨著消費型態改變，傳統市場逐漸發展出新玩法，友愛市場除了熱鬧的早市，到了晚上則搖身一變成為「深夜食堂」，無論是主餐、小吃、甜點或飲品，這裡應有盡有，例如專賣泰式創意料理的「有愛市場」、販售創意厚片土司的「羞胖」、港式飲品的「屋企」、日式炒意麵、炒麵麵包的「胖福」、還有「沈記蔥油餅」、「顏九年麻辣燙」、「串燒酒場」等等，每攤都深具特色。

經發局長郭阿梅表示，市場處今年特別邀請鄰近晚會現場的友愛市場內深夜食堂的攤商延長營業時間，與跨年晚會串連成在地嘉年華盛宴，現場除了友愛的各式美食，還有市集可逛，市場周圍也特別設計濃厚的跨年佈置，並因應跨年人潮，市場將設置流動廁所以供需求，歡迎大家到友愛市場after party續攤。

更多2020「台南跨年府城搬戲」系列活動資訊，詳情請上臉書粉專查詢：

https://www.facebook.com/Tainanaction/

台南友愛街的深夜食堂每一攤都相當有特色。圖／經發局提供
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台南友愛街的深夜食堂每一攤都相當有特色。圖／經發局提供
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跨年晚會創意料理傳統市場

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