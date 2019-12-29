三峽幼童手作「藍染彩蛋」挨戶送暖社區爺奶

新北市三峽區插角國小附幼33名師生日前與社區老街藍染工作室合作，讓孩子們運用在地染布的特色，將蛋用植物染出七彩顏色，並化身插角送暖小精靈，分享給學校師長、社區年長者及在地居民。小朋友們邊送蛋邊笑說，「看到阿公阿嬤們笑得好開心，我們可以送禮物給大家好快樂。」

插角國小附幼校長陳宥然表示，幼兒園創意十足的老師與社區老街僅存的「簡單生活藍染工作室」合作，將在地染布的特色融入歲末年終體驗「施比受更有福」課程，陪同孩童一起討論染蛋顏色之後，利用校園中的春不老、七里香、蝶豆花等植物，製作出「藍染彩蛋」，分享給學校師長、社區長輩們，讓今年冬天更溫馨。

插角附幼主任邱琍貞也說，為了讓社區長輩們能在歲末年終時收到一份愛的禮物，孩子們提著裝滿彩蛋的竹籃走進社區，也瞬間吸引眾人目光，而長輩們接到孩子們親手製作的染蛋時，臉上洋溢著開心的笑容，讓人久久不能忘懷，希望這30名孩子們透過這次的體驗活動，學習到施比受更有福。