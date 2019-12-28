要共創雙北繁華 侯友宜大讚林郁方是守護中華民國代表

台北市立委第五選區(中正、萬華)國民黨候選人林郁方，晚間在南萬華舉辦「團結一定贏」大型晚會，邀請多位黨內大咖站台加持，也喊出「選情告急、搶救林郁方」，呼籲選民集中選票，讓藍營成功光復此席，其中新北市長侯友宜也到場拉抬選情，侯更稱讚林是「守護中華民國的代表」。

林郁方晚間大造勢選在藍營票倉南萬華，經林郁方團隊統計，晚間現場湧入逾3000名民眾，許多支持者手拿國旗、身穿國旗裝，不斷高喊「韓國瑜凍蒜！」「林郁方凍蒜！」，支持者展現高度熱情、情緒激動，要將選前氣勢凝聚到最高點，不僅積極固樁，也要爭取知識藍、經濟藍和中間選民選票。

侯友宜到場時也展現高人氣，不少民眾搶拍合照，侯致詞時說，他看到林郁方選情有夠辛苦、有夠危險，需要大家幫忙支持，台北跟新北對他都很有關係，其中林郁方任內推動的捷運萬大線「從你家到我家」，雙北是一家人要同心同力，今天來不只要顧中華民國，也要讓林郁方再當立委，一起創造雙北繁華，為中正、萬華地方建設打拚。