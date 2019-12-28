父癌世、母中風 國中女照顧姊弟仍勤奮向學獲普仁獎

靈鷲山基隆講堂今天頒發普仁獎，表揚78位奮發向上、努力堅強、表現優秀學生。中正國中7年級林沂錡，爸爸癌症去世，媽媽負擔全家家計，但因小中風住院，她早上要照顧5歲的弟弟上學，傍晚煮飯給弟弟和姊姊吃，忙碌不喊辛苦，更未延誤學習，勤勉向學的她，今年9月獲總統孝行奬，如今再獲「奮發向上獎」，孝心可嘉。

今年是基隆第17屆普仁獎，透過學校老師推薦和推行委員會嚴謹的家訪、評審，選出78位地區普仁獎，並推薦4位參加全國普仁獎選拔。靈鷲山佛教教團都監院副都監淨念法師、台灣區玻璃工業同業工會理事長鄭文煜、太隆實業股份有限公司 周盛琪董事長、中山高中附設國中鄭裕成和家長、師長等，分享孩子們的榮耀和喜悅。

中正國中7年級林沂錡跟媽媽、姊姊、弟弟同住，爸爸107年癌症去世，媽媽負擔全家家計，5月身體不適，小中風住院。林沂錡早上要照顧5歲的弟弟上學，傍晚煮飯給弟弟和姊姊吃，忙碌不喊辛苦，更未延誤學習，勤勉向學的她，今年9月初獲頒總統孝行奬、榮獲「奮發向上獎」，孝心可嘉，堪稱學子的楷模。

家中連續變故，從早忙到晚的林沂錡對生活充滿樂觀、有動力，她說，最敬佩從來不喊累的媽媽，始終能把事情處理好，真的很厲害。最快樂的事就是，前年幫爸爸過最後一個生日，禮物小娃娃、卡片都是親手做的，看到爸爸的笑容，心裡有了小小成就感。

基隆中山國中7年級的賴芸榛來自單親家庭，但媽媽的教育非常正面，孝順、體貼，又會做家務的她，照顧4位幼小的弟妹，仿如家中的「小媽媽」，心思細膩、善解人意，樂觀正向。