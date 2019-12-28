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新北「見軌就跑」 路跑加演唱會嗨翻淡水

2019-12-28 16:57聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

新北市府觀光旅遊局今天主辦「見軌就跑」，今天下午在淡海輕軌崁頂站V11由市長侯友宜等人鳴槍開跑，富邦悍將球星高國輝擔任領跑嘉賓，與2千跑友一起開跑。侯友宜說，透過青春夜跑結合嘻哈演唱會，可讓更多人感受新北市是個年輕健康有活力的城市，把新北市歡樂耶誕城的氛圍延伸到淡水，帶動更多在地商機。

淡海輕軌於本月23日通車滿周年，已有近400萬人次搭乘，崁頂站目前是台灣鐵道最北端車站，活動一開始由侯友宜為「最北車站」道標揭牌，讓跑友完賽後拿著見軌獎牌與最北車站到著完賽證書在道標拍照打卡。

淡海輕軌製造最北車站到站證明與印章，明年元旦起搭淡海輕軌到崁頂站，都可在月台上索取一張到站證明蓋章紀念。明年元月5日前民眾把最北車站道標合照上傳至淡海輕軌X新北捷運粉絲團，有機會抽到淡海輕軌周年幾米紀念套票。

「耶誕嘻哈跑趴─見軌就跑」是首場政府主辦的嘻哈路跑，也是全台年度最後一次大型路跑活動，共2千人參加，下午4點從淡海輕軌崁頂站V11出發，沿輕軌沿線邊跑邊玩，全長9公里，可體驗街頭跑酷、在街道上和美女DJ Alyshia狂嗨舞動，最後回到終點耶誕光廊隧道完賽。

這場青春夜跑跑累了可直接搭乘淡海輕軌回到會場，壓軸由Julia吳卓源、BCW、草屯囝仔、吳霏帶來2小時的嘻哈演唱會，嗨翻整個淡海新市鎮。

新北市觀光旅遊局主辦「見軌就跑」，吸引許多跑友參加。邊跑邊玩，晚上再參加演唱會。...
新北市觀光旅遊局主辦「見軌就跑」，吸引許多跑友參加。邊跑邊玩，晚上再參加演唱會。圖／新北觀旅局提供
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淡海輕軌侯友宜

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