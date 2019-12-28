「朱侯」站台 請李彥秀幫忙爭取民生汐止線

選戰倒數，新北市前市長朱立倫和新北市長侯友宜上午一起替北市立委候選人李彥秀站台，呼籲選民讓李彥秀當選，爭取民生汐止線盡快興建。

民黨立委候選人李彥秀上午舉辦港湖團結造勢大會，邀請到國民黨總統候選人韓國瑜、前總統馬英九、前新北市長朱立倫、國民黨副主席郝龍斌、新北市長侯友宜等人助講。雖然侯友宜因時間錯開，並未與韓國瑜同台，侯說，不不要說是什麼線(民生汐止線)， 只要是要做的線就拚下去做，他不講黨派意識形態，只要一個目標，就是讓中華民國永遠存在、台灣寶島每一人安居樂業，因此李彥秀、韓國瑜都當選，新北市的發展會愈來愈快，台北市也會愈來愈好。

朱立倫則說，捷運我他新北市長任內，推三環三線，目前只有一條還卡住，叫汐止民生線， 第一期是舊宗路到內科，但台北市長柯文哲卻說那一條叫「盲腸」，但這不是影響內湖，還影響南港，一定要推動完成 。

侯友宜說，台北市的發展與新北市綁在一起，港湖的發展和新北市汐止緊密聯合在一塊，不只是汐民線，不只是汐止的科學園區、物流中心，要和南港、內科結合合作，因此，投給李彥秀，新北市才會發展，這要拜託李彥秀。

侯友宜說，他當市長的願願望是讓人民過好日子，他的企圖心是讓新北市更好，但新北市更好要靠李彥秀，不只是民生汐止線，還有共同的生活圈，汐止每天塞車，他覺得難過，拜託讓李彥秀當選，他是用這心情來，李彥秀一人在中央力量有限，還要讓韓國瑜有機會去中央執政，國會過半，效率會更高、速度會更快。