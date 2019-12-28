網傳南迴草埔隧道通車即封路 公路總局聲明：沒有的事

近日社群網路傳載南迴公路「草埔隧道」23日通車後即封路，引發不少網友討論，造成公路單位困擾。公路總局今天發聲明稿，嚴正駁斥網路消息，並指出通車至今從未封路，保持暢通。呼籲民眾勿信或轉載網路不實消息，有疑問可洽公路單位求證。

公路總局表示，23日上午辦理通車典禮，並於當天下午5點正式開放通車。為了確認相關設施設備運作正常安全無虞，通車典禮結束後，即進行隧道設施檢視，提前於下午4時40分開放通車，通車至今再沒有封閉道路，民眾上傳影片完全與事實不符。

這段社群網路傳載影片，內容寫著「民眾今日要出入草埔隧道，路不通騙子治國，昨天蘇撒幣大剌剌約全國媒體擺POS拍照的拍照攝影的攝影，風風光光通車典禮秀了一天，蘇吉普車子開完之後秀完了，路又封起來了，執政真的是有需要這樣完的嗎。真的騙很大。」

由於影片不斷被轉載，引起許多人疑慮，不斷詢問公路單位，電話接不完，為了避免用路人困擾，行控中心不斷提供隧道即時影像，公路總局人員還開車直播，證明隧道梅封路管制，暢行無阻，狠狠給社群網路不實影片打臉。