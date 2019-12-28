台北士林官邸換冬裝 落羽松、寒梅相輝映

時序入冬，隨著氣候逐漸轉涼，大地慢慢染上一層冬季的色彩，景觀變化令人療癒。在寒冷冬風的吹佛下，士林官邸擴建區高大矗立兩旁的落羽松漸漸披上紅褐色新裝，嶄露美麗姿態，冬日暖陽與整片的落羽松相互交織；同時，士林官邸公園內的梅花也悄悄綻放，撲鼻清香、幽雅姿容，讓賞花人駐足流連。

公園處表示，今年由於暖冬因素，落羽松紅葉的時間較往年晚，但在陽光照射下，一排排落羽松瞬間變身唯美漸層色，比起全紅時期更豐富有層次。

北市公園處處長陳榮興表示，落羽松來自於北美，又稱為落羽杉，為台灣少數在秋冬時黃葉、落葉的杉科植物，樹型高聳筆直，羽狀葉片的色澤隨著四季變化，春夏時由嫩芽的淺綠逐漸轉深，入秋後慢慢轉至紅褐色，進入冬季後紅褐色的葉片如羽毛般隨風飄落，美麗動人，因此得到「落羽松」的美稱。

落羽松耐濕及低溫，常種植於濕地及水邊，當紅褐色的落羽松倒映在流水中時，甚是美麗。士林官邸靠中山北路的落羽松群及公園親水區旁種植的整排落羽松圍繞在池畔旁，倒映在水中的景色更是優美，不只視覺上的享受，心靈也受到了療癒。

公園處園藝管理所主任賀綺華表示，除了正展風華的落羽松，官邸內玫瑰園中的梅花也悄悄綻放，漫步在梅花小徑中格外應景。梅花為薔薇科落葉喬木，株高4到10米，梅花開放時枝條無葉片，花蕊素淨嬌媚，花5瓣，花色有白、玫瑰紅、深紅等，官邸內的梅花多以白色為主，「動蕊凝香色艷新」正是形容她的特質；目梅花僅花開3成，預計元旦假期可盛開，不妨前來公園感受梅花的高雅與浪漫。

交通資訊：

士林官邸公園

1. 捷運士林站2號出口，步行約7分鐘。