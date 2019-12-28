跨年夜逢上班日 北市這些路段下班時間更塞車

年度盛事，台北101跨年煙火秀倒數3天登場，加上「台北最High新年城-2020跨年晚會」，信義計畫區預計將湧入大批人潮，北市府自12月31日19時至元旦3時，信義計畫區周邊道路實施3階段交管，不過因31日仍是上班日，北市交工處表示，除下班車潮外，管制區周邊也會出現較多車流，呼籲返家民眾避開管制區或搭乘大眾運輸。

交工處指出，31日管制區周邊預計影響範圍，北至市民大道、南至信義路、西至敦化南路、東至松山路，另包含基隆路、市民大道、忠孝東路、仁愛路、信義路、民權東西路、南京東路、光復南路、敦化北路、八德路、南港路、舊宗路、承德路及辛亥路等平面路段，容易壅塞，駕駛人可改道節省時間。

至於高架、快速道路及聯外橋梁，以市民高架、建國高架、信義快速道路、環東大道、堤頂大道、麥帥一二橋、大直橋、福和橋、永福橋、民權大橋、台北橋、忠孝橋等車流較多；另大直美麗華、陽明山仰德大道、木柵動物園貓空等地區周邊道路也有車多現象。