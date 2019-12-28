寫下「雙20」創意留言 新北邀你做環保還能抽禮券

2020年4月22日是世界地球日邁入第50周年，新北市環保局發起「2020愛地球新行動」，即日起至明年元月10日止，發揮創意在「新北i環保」臉書活動貼文許下與2020（Double20）關鍵數字相關環保願望，並同步在「2020愛地球新行動」網頁許願留言，有機會獲500元百貨禮券；第二階段還有更大好禮。

1970年發起的全球性環境保護活動「世界地球日」，明年邁入50周年，環保局發起活動希望藉網路力量發酵，邀民眾化口號為行動，守護地球。環保創意行動將開放投票，票數高可獲大獎，還有機會受邀參加明年環保分享會，環保局也會參酌民眾創意，將民眾發想納入未來推動政策或辦活動參考。

第一階段活動「從心出發」，以「Double20」的關鍵數字發想環保創意行動，如20秒內撿20根菸蒂、20天少用20個塑膠袋等等，有機會獲500元禮券；第二階段活動強調「行動參與」，身體力行實踐環保心願，以照片或影片記錄，明年3月31日前上傳到活動網頁分享，有機會獲Dyson吸塵器、AIRPODS、空拍機、GOPRO及禮券等好禮。