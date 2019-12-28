親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

願景／移工開小窗 能撐起農業保護傘？

衝場大拚場！要看幻象、F-16、IDF迎曙光 別跑錯地方了

寫下「雙20」創意留言 新北邀你做環保還能抽禮券

2019-12-28 07:21聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

2020年4月22日是世界地球日邁入第50周年，新北環保局發起「2020愛地球新行動」，即日起至明年元月10日止，發揮創意在「新北i環保」臉書活動貼文許下與2020（Double20）關鍵數字相關環保願望，並同步在「2020愛地球新行動」網頁許願留言，有機會獲500元百貨禮券；第二階段還有更大好禮。

1970年發起的全球性環境保護活動「世界地球日」，明年邁入50周年，環保局發起活動希望藉網路力量發酵，邀民眾化口號為行動，守護地球。環保創意行動將開放投票，票數高可獲大獎，還有機會受邀參加明年環保分享會，環保局也會參酌民眾創意，將民眾發想納入未來推動政策或辦活動參考。

第一階段活動「從心出發」，以「Double20」的關鍵數字發想環保創意行動，如20秒內撿20根菸蒂、20天少用20個塑膠袋等等，有機會獲500元禮券；第二階段活動強調「行動參與」，身體力行實踐環保心願，以照片或影片記錄，明年3月31日前上傳到活動網頁分享，有機會獲Dyson吸塵器、AIRPODS、空拍機、GOPRO及禮券等好禮。

這次活動邀請網紅吳鳳參與，他和家人挑戰在20秒內用環保袋裝20顆柳丁、20秒內分類20個資收物及20秒內做20個M字腿暖身，也建議走路取代坐車減緩地球暖化。吳鳳說，環保小動作每天都很輕易做到，小動作就可改變地球未來。

2020愛地球新行動邀民眾留言，做與環保有關的事，就等民眾發揮創意，有機會獲50...
2020愛地球新行動邀民眾留言，做與環保有關的事，就等民眾發揮創意，有機會獲500元禮券。圖／新北環保局提供
分享
2020愛地球新行動可做與環保有關的事，如連續20天花20分鐘騎自行車上班、上學...
2020愛地球新行動可做與環保有關的事，如連續20天花20分鐘騎自行車上班、上學，等民眾發揮創意，有機會獲500元禮券。圖／新北環保局提供
分享

禮券吳鳳新北環保網紅暖化

延伸閱讀

17隻超大恐龍 出沒華山文創區

元旦起…淡海輕軌 上班候車縮短、下班尖峰延...

新北增4公托 今年70家達標

超大恐龍現身華山！吳鳳帶著女兒玩瘋了

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

北市調整路段率 31.8萬戶將增加房屋稅

2019-12-27 23:33

機車停車格並排不好通行？新北交通局：多年前就畫設

2019-12-28 08:18

一份感動成動力 侯麗芳連年為長者義演

2019-12-27 23:35

元旦起…淡海輕軌 上班候車縮短、下班尖峰延長

2019-12-27 23:31

新北增4公托 今年70家達標

2019-12-27 23:27

南港機廠社宅動土 拚113年5月完工

2019-12-27 23:26

重慶南路高架橋 春節花5天拆除 汽機車改道

2019-12-27 22:58

美化大華火車站有成 祈福票亭鈴聲悠揚

2019-12-27 20:01

被占國有地變停車場 汐止免費停一個月

2019-12-27 20:00

元旦升旗送毛巾茶葉蛋 汐止邀迎接新年

2019-12-27 19:59

三芝新設道路 集防汛農用觀光多功能

2019-12-27 19:58

創世招待寒士街友雙北尚缺近900桌 女星郁方呼籲支持

2019-12-27 17:21

新北新增4公共托育中心 本月31日辦招生說明會

2019-12-27 16:36

北市國宅管線維修品質差？王鴻薇：重新油漆蒙混過關

2019-12-27 16:32

新北果菜行動支付體驗 百元福袋瞬間秒殺

2019-12-27 16:25

貓空賞跨年煙火 警公布交管措施

2019-12-27 16:09

人生必看電影傑作 專業影評人膝關節來說電影

2019-12-27 15:34

全台首座「五星友善」流廁車 北市跨年夜啟用

2019-12-27 15:31

選前出現走路工耳語 李翁月娥報警查緝散布者

2019-12-27 15:28

文化治理失靈？保存計畫救不了淡水小漁港

2019-12-27 14:50

全台首場嘻哈路跑 明晚嗨翻淡海新市鎮

2019-12-27 14:13

淡海輕軌元旦起 上班等車縮短、下班尖峰延長至10點

2019-12-27 14:11

新北深澳鐵道自行車 元旦起改推春節主題光隧道

2019-12-27 14:05

新北連7年160場移工戲劇校園巡演 展現多元文化價值

2019-12-27 14:05

單車友私訊竹子湖派出所問路 警「母湯」回覆網笑翻

2019-12-27 09:42
看更多

熱門文章

海科館外包經費大縮水 46人失業：我們過年怎麼辦？

2019-12-27 12:23

單車友私訊竹子湖派出所問路 警「母湯」回覆網笑翻

2019-12-27 09:42

長庚轉運站設計亮相 今動土拚111年啟用

2019-12-27 12:59

新竹動物園28日重新開園 彙整必看10亮點

2019-12-27 17:09

台南市府用這招 22所學校的淹水夢魘解決了

2019-12-27 18:05

南投縣老人假牙補助1月1日開放申請 每人最高補助4萬元

2019-12-27 12:30

發大財！潮州春節市集開標創5新紀錄 最高價突破20萬

2019-12-27 16:26

區間測速取締超速 高雄松藝路科技執法初奏效

2019-12-27 12:19

都有好禮去那一場呢？宜蘭、羅東、蘇澳元旦升旗比一比

2019-12-27 11:55

淡海輕軌元旦起 上班等車縮短、下班尖峰延長至10點

2019-12-27 14:11

西濱芳苑大城段今晚通車 業者送休旅車獎勵施工人員

2019-12-27 18:48

1公里內設第3個加油站 通霄居民怒了

2019-12-27 20:31

真的缺德！宜蘭冬山被亂倒垃圾堆裡竟還有缺德字樣

2019-12-27 13:33

台南新營跨年二部曲 加碼一部曲10年後再辦元旦升旗

2019-12-27 12:02

全台首座「五星友善」流廁車 北市跨年夜啟用

2019-12-27 15:31

新竹動物園首名外國員工 日本女孩見證園區蛻變

2019-12-27 16:40

房子愈蓋愈小連買棉被都變了！寢飾驚賣會抓住小宅趨勢

2019-12-27 23:58

百年鐵匠房將變飲料店？宜蘭：活化歷史建築服務遊客

2019-12-27 15:55

全台首場嘻哈路跑 明晚嗨翻淡海新市鎮

2019-12-27 14:13

創世招待寒士街友雙北尚缺近900桌 女星郁方呼籲支持

2019-12-27 17:21

心念整治空汙 台中市長盧秀燕的鼠年賀卡長這樣

2019-12-27 09:24

南投縣府公告封閉雙龍吊橋施工 全部完工日期不確定

2019-12-27 17:36

「想要完成媽媽的願望拍一張全家福！」小六童小小心願

2019-12-27 13:24

新北深澳鐵道自行車 元旦起改推春節主題光隧道

2019-12-27 14:05

選前出現走路工耳語 李翁月娥報警查緝散布者

2019-12-27 15:28

新北新增4公共托育中心 本月31日辦招生說明會

2019-12-27 16:36

統一發票兌獎APP徵件賽 20歲高帥男奪冠

2019-12-27 14:52

新北連7年160場移工戲劇校園巡演 展現多元文化價值

2019-12-27 14:05

太平山蹦蹦車軌道下邊坡崩坍停駛 暫定下月局部通車　

2019-12-27 17:31

台東卑南溪新建下游攔河堰啟用 受益農田2505公頃

2019-12-27 11:09

衝場大拚場！要看幻象、F-16、IDF迎曙光 別跑錯地方了

2019-12-28 08:00

夜間奏效 高市都發局周五晚五甲國宅14個管委會成立

2019-12-28 00:00

全國首創 苗栗縣石虎保育自治條例今正式上路

2019-12-27 18:01

北市國宅管線維修品質差？王鴻薇：重新油漆蒙混過關

2019-12-27 16:32

桃園滷味節今天開跑 滷味名店齊聚藝文廣場擺攤

2019-12-27 20:36

竹縣第二座公托家園在竹東 明舉辦招生說明會

2019-12-27 17:32

石門水庫阿姆坪防淤隧道工程 已開挖一半達1880公尺

2019-12-27 18:14

竹縣竹東鎮長明年2月補選 已有3 人登記參選

2019-12-27 14:54

台灣原址最老新竹動物園再生 拆獸籠打造類棲地

2019-12-27 16:36

養龍膽石斑變成卓越社區 枋寮新龍社區再奪優等

2019-12-27 11:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top