三芝新設道路 集防汛農用觀光多功能

三芝區八連溪左岸新設道路落成舉辦啟用剪綵，是一條兼具防汛、農用與觀光等多功能的道路。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 三芝區鄰近八連溪左岸的農民運輸農產品，因沒有直接連接的道路相當不易，經市議員蔡錦賢爭取經費，今(27)日八連溪左岸新設道路落成舉辦啟用剪綵，未來新設道路不只農用還可以作為防汛道路，可以說是一條兼具防汛、農用與觀光等多功能的道路。

市議員蔡錦賢指出，聽見八連溪左岸農民的聲音，向市府水利局、農業局以及工務局三局處協商新建道路，終於在三局處一同支持下，新設八連溪左岸的道路施工完成，未來附近的居民不但農產品運輸變得更加容易，更多了一條親溪步道休閒健行。

三芝區長林慶豐說，這條新設道路全長460公尺，就在北11線明隧道對岸，兩岸以跨溪的陞顯橋相連接，啟用通車後，不僅是農用運輸更方便，八連溪沿途的美景更是盡收眼底，還有就是防汛期，若是碰上明隧道上方險坡坍方以至道路中斷，還有新設道路作為防汛道路，可以說是一條兼具防汛、農用與觀光等多功能的道路。

三芝區農會理事長陳有田相當感謝議員與市府對農民的協助，此外也有新的提議，因為新設道路連接陞顯橋後就匯集至北11線道，未來也期待能夠讓新設道路往八連溪下游繼續延伸，造福更多左岸的農友，也可以讓八連溪的觀光路線更全面與完善。