美化大華火車站有成 祈福票亭鈴聲悠揚

藥師山慈善基金會美化台鐵平溪線大華車站的周遭環境，還帶來祈福風鈴，裝飾大華車站中全台最小的車票亭。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 藥師山慈善基金會在平溪公所的協助下，承接美化台鐵平溪線大華車站的周遭環境，除種植紅竹、聖誕紅等花卉，還帶來祈福風鈴，裝飾大華車站中全台最小的車票亭，今(27)日進行成果儀式，邀請遊客前來造訪打卡，享受車站週邊的自然生態與人文。

平溪區長陳聖聰表示，台鐵平溪線的大華車站，位在三貂嶺車站及十分車站之間，是許多遊客前往放天燈必經的無人車站，雖然上下車的遊客少，但附近卻有相當多的自然美景，以及寧靜的礦村氛圍，感謝藥師山慈善基金會願意免費貢獻己力承攬環境美化，讓車站更活化，也讓附近南山里居民享有更優美的生活空間。

藥師山紫雲紫虛社福慈善基金會董事長侯劉昆蘭表示，她身為平溪媳婦，相當期盼小車站能有更佳的環境維護，去年底基金會與平溪公所合作，提出「認養大華車站環境美化維護計畫」，在台鐵、觀旅局、南山里辦等大力支持下，基金會志工們種植了相當多的美化植栽，尤其最近一整排盛開的聖誕紅相當吸睛，希望吸引遊客們能前來大華車站走走。

台灣鐵路管理局宜蘭工務段段長李建勳表示，大華車站有著古樸的車票亭，也是全台最小的車票亭，藥師山慈善基金會與區長及台鐵這邊協議，將悠揚的祈福風鈴裝飾於此，希望帶來寧靜的藝術氛圍，期望成為新的打卡景點，也希望民眾造訪能好好愛惜，共同維護車站環境，讓大華車站能發展永續的觀光價值。