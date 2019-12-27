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新北新增4公共托育中心 本月31日辦招生說明會

2019-12-27 16:36聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

新北市新設土城頂埔、板橋實踐、三芝及金山金美4家公共托育中心，近期陸續設置完成，凡家有未滿2歲且法定代理人任一方設籍新北，本月31日下午2點起可到4家公共托育中心參觀及參加說明會，預定明年元月14日下午2點在土城頂埔公托中心舉辦聯合開幕典禮，新北今年70家公托計畫達標。

社會局長張錦麗表示，土城頂埔及板橋實踐公共托育中心預計各收托45名0到2歲（去年2月11日含以後出生者）嬰幼兒；三芝及金山金美公共托育中心預計各收托12名，本月31日至明年元月18日止，每周一至六上午9點至下午5點開放登記，登記超過收托名額，將於元月21日公開抽籤。

新北板橋實踐公托已設置完成，本月31日辦招生說明會。記者施鴻基／攝影
新北板橋實踐公托已設置完成，本月31日辦招生說明會。記者施鴻基／攝影
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新北土城頂埔公托籌設完成，本月31日辦招生說明會。記者施鴻基／攝影
新北土城頂埔公托籌設完成，本月31日辦招生說明會。記者施鴻基／攝影
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