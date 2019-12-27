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貓空賞跨年煙火 警公布交管措施

2019-12-27 16:09聯合報 記者李隆揆／即時報導

為維護貓空地區交通順暢，警方將於12月31日下午4時至隔日凌晨2時間，針對指南路...
為維護貓空地區交通順暢，警方將於12月31日下午4時至隔日凌晨2時間，針對指南路3段實施單向通行管制措施。記者李隆揆／翻攝
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台北市政府12月31日晚上將舉辦跨年晚會，貓空地區為觀賞101煙火秀的熱點，為維護貓空地區交通順暢，警方將於12月31日下午4時至隔日凌晨2時間，針對指南路3段實施單向通行管制措施。

管制路段如下：

一、指南路3段34巷與40巷口（管制往指南宮、草湳橋方向）。

二、指南路3段34巷與38巷口（管制下山方向）。

三、貓纜貓空站、茶展中心及草湳橋至指南路3段34巷與40巷口實施單行管制。

四、貓纜貓空站→指南路3段38巷→指南路3段34巷→老泉街45巷實施單行管制。

因應指南路3段彈性實施管制單向通行，建議行車改道動線如下：政治大學→指南路3段34巷與40巷口→指南路3段34巷與38巷口→貓纜貓空站→茶展中心→草湳橋→指南路3段40巷→政治大學。

延長大眾運輸工具營運時間：108年12月31日「貓空纜車」延長營運至109年1月1日2時，「棕15」、「小10」公車延長營運至109年1月1日2時30分。

警方呼籲，民眾行經管制道路時，應依照員警指揮改道行駛，多利用貓空纜車及公車等大眾運輸工具前往，避免交通壅塞；活動期間，警察廣播電台及其他電台將於各節目隨時插播活動周邊路況報導及交通管制措施。

為維護貓空地區交通順暢，警方將於12月31日下午4時至隔日凌晨2時間，針對指南路...
為維護貓空地區交通順暢，警方將於12月31日下午4時至隔日凌晨2時間，針對指南路3段實施單向通行管制措施。記者李隆揆／翻攝
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貓空纜車貓纜公車

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