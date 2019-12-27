人生必看電影傑作 專業影評人膝關節來說電影

聯合報舉辦「橘世代」系列課程好評不斷，1月15日將邀請知名專業影評人膝關節來說電影，精選近30年最受觀眾讚譽與激勵人心電影傑作，在新的一年透過電影分享感受不一樣的人生，歡迎踴躍報名。

想知道人生必看電影清單有哪些嗎？那就絕對不能錯過這場「橘世代說電影課」。

莎士比亞說：「人生如戲」，每看一部電影就看盡一種人生，看電影是種娛樂、更是種學習。或許有人曾因某部電影獲得正面積極力量，還是曾聽到某句電影台詞如獲醍醐灌頂的醒悟。在人生的道路上，有太多難解習題與需要陪伴的時刻，藉由電影可以紓解生活中的難過、感動、開心、挫折與迷惘時刻，更有勇氣面對生命中的喜怒哀樂，為未知尋找解方。

但優秀影視作品不計其數，有哪些是不能錯過、值得細細品味的？曾任金馬獎評審並具有近30年專業影評人資歷的膝關節，將引領民眾一起品評電影人生，透過電影找到自己、走出迷茫，重燃情感勇敢作夢，在人生下半場活出精彩幸福！