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全台首座「五星友善」流廁車 北市跨年夜啟用

2019-12-27 15:31聯合報 記者郭頤／台北即時報導

「台北最High新年城-2020跨年晚會」倒數4天，為因應大量跨年人潮，北市環保局打造全台首座多功能「親善流廁車」，將於跨年夜供民眾使用，結合性別、親子友善等5大親善設施，滿足不同族群的如廁需求，另也將出動新型電動小型掃街車，投入清掃工作，維護跨年現場環境品質。

環保局指出，今年打造一台「五星友善」的多功能親善流廁車，包含性別友善、親子友善、高齡友善、無障礙友善及穆斯林友善，跨年夜當天將置於台北市議會前，流廁車內部配置4間跨性別獨立坐式廁間及4間小便斗廁間，其中設有親子友善的子母馬桶，也配備馬桶旁扶手，讓年長者如廁時更輕鬆。

流廁車同時設有全套無障礙廁所設備，供行動不便者使用；值得一提的是，考量多元族群使用，環保局特別在馬桶旁裝設小淨噴頭，方便穆斯林教友保持潔淨，另有流水音姬（廁所擬音裝置）、馬桶坐墊消毒液、兒童椅、尿布台、LED燈、採光窗、通風及省水設備。

環保局說明，今年新引進6輛全電動小型掃街車，也將投入跨年夜清掃工作，除可掃除垃圾、菸蒂、落葉等廢棄物，也能有效運用掃刷及吸塵功能，清除路面及孔隙中的塵土，提升清掃效率。

此外，環保局跨年夜當天動員720名清潔人力、18部清潔車輛、8部拖車式流動廁所及設置66處資源回收站，並放置264個大型垃圾桶(含一般垃圾桶與資源回收桶)供遊客丟垃圾，另有600多名學生義工共同響應清掃活動，盼在最短時間內復原活動現場周邊環境。

多功能親善流廁車內部配置4間跨性別獨立坐式廁間及4間小便斗廁間，其中設有親子友善...
多功能親善流廁車內部配置4間跨性別獨立坐式廁間及4間小便斗廁間，其中設有親子友善的子母馬桶，也配備馬桶旁扶手，讓年長者如廁時更輕鬆。圖／環保局提供
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「五星友善」的多功能親善流廁車，包含性別友善、親子友善、高齡友善、無障礙友善及穆...
「五星友善」的多功能親善流廁車，包含性別友善、親子友善、高齡友善、無障礙友善及穆斯林友善，跨年夜當天將置於台北市議會前，滿足不同族群的如廁需求。圖／環保局提供
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多功能親善流廁車內部配置4間跨性別獨立坐式廁間及4間小便斗廁間，其中設有親子友善...
多功能親善流廁車內部配置4間跨性別獨立坐式廁間及4間小便斗廁間，其中設有親子友善的子母馬桶，也配備馬桶旁扶手，讓年長者如廁時更輕鬆。圖／環保局提供
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環保局今年新引進6輛全電動小型掃街車，也將投入跨年夜清掃工作，除可掃除垃圾、菸蒂...
環保局今年新引進6輛全電動小型掃街車，也將投入跨年夜清掃工作，除可掃除垃圾、菸蒂、落葉等廢棄物，也能有效運用掃刷及吸塵功能，清除路面及孔隙中的塵土，提升清掃效率。圖／環保局提供
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跨年晚會馬桶

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